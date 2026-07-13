Названы продукты, которые "спасают" организм в сильную жару
Как пишет издание El Confidencial, прежде всего Замора призвал летом отдавать предпочтение свежим и легким продуктам, в которых содержится большое количество воды.
В качестве примера он привел огурцы, цуккини, редис, мяту, вишню, свеклу, сельдерей, дыню и арбуз.
Также, продолжил специалист, стоит исключить из меню тяжелую и жирную пищу, поскольку она усиливает ощущение жара, когда на улице наблюдается высокая температура.
"В том числе лучше избегать блюд, заправленных различными соусами. Что же касается напитков, важно минимизировать алкоголь и кофеин", – добавил Замора.
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