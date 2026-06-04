#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Названа идеальная доза силовых нагрузок для продления и улучшения качества жизни

спортзал, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 14:48 Фото: pexels
В течение 30 лет исследователи изучали, помогает ли физическая активность жить дольше и снижает ли она риск смертельных заболеваний, связанных с сердцем и нервной системой, сообщает Zakon.kz.

Оптимальный объем силовых тренировок для снижения риска преждевременной смерти составляет примерно 90-120 минут в неделю. Дополнительную пользу при превышении этого диапазона не выявили.

Как ученые пришли к такому выводу? Они использовали данные трех крупных когортных проектов, где в сумме получилось 147 374 участника, из них 31 540 мужчин и 115 834 женщины.

Участников опрашивали каждые два года, фиксируя объем силовых и аэробных нагрузок. К аэробным относили ходьбу, бег, плавание, велосипед, теннис и другие виды активности. Силовые тренировки включали упражнения с собственным весом и отягощениями, например, приседания, отжимания и работу с гантелями.

Средний возраст начала наблюдений составлял 54 года. Люди, которые регулярно выполняли силовые упражнения, в среднем вели более здоровый образ жизни и чаще занимались аэробной активностью.

За 30 лет наблюдения умерли 35 798 участников.

После корректировки сопутствующих факторов исследователи получили следующие связи:

  • 90-119 минут силовых тренировок в неделю ассоциировались со снижением риска смерти от любой причины на 13%;
  • в этой же группе риск сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 19%;
  • риск неврологических заболеваний снижался на 27%;
  • при превышении 120 минут дополнительного снижения риска не наблюдалось.

Аэробные нагрузки объемом не менее 7,5 MET-часа в неделю – это соответствует примерно 150 минутам умеренной физической активности, например, быстрой ходьбе, – были связаны со снижением риска смерти на 26-43%.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у участников, совмещавших оба типа активности. В зависимости от объема аэробных и силовых тренировок снижение риска смертности достигало 45-58%.

Исследователи отмечают устойчивую зависимость "доза-эффект" между силовыми тренировками и снижением смертности.

"Наши результаты, касающиеся различных зависимостей "доза-эффект" между длительными силовыми тренировками и общей смертностью, а также смертностью от конкретных причин, предполагают, что для оптимизации преимуществ по всем показателям может потребоваться разное количество силовых тренировок", – сделали вывод авторы.

Также отмечается, что добавление силовых нагрузок к аэробным тренировкам усиливает общий эффект, что согласуется с действующими рекомендациями по физической активности.

Ранее исследователи из Ирана пришли к выводу, что регулярное употребление ультрапереработанных продуктов может быть связано с повышенным риском нарушений обмена веществ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Идеальный рабочий график для продления жизни
13:06, 03 декабря 2024
Назван идеальный рабочий график для продления жизни
Диабет и сердечная недостаточность
09:35, 30 июня 2023
Одиночество может повысить риск сердечных заболеваний у диабетиков – исследование
Ученые выяснили, как часто нужно есть яблоки для защиты сердца
01:17, 25 декабря 2024
Ученые выяснили, как часто нужно есть яблоки для защиты сердца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Старший тренер сборной Казахстана U-17 высказался о подготовке команды к чемпионату Европы
15:15, Сегодня
Старший тренер сборной Казахстана U-17 высказался о подготовке команды к чемпионату Европы
Султан Асетулы
15:00, Сегодня
Казахстан упустил шанс выиграть первую медаль на рейтинговом турнире по борьбе в Монголии
Синякова отказала Уильямс
14:52, Сегодня
Синякова отказала Серене Уильямс сыграть с ней в паре на турнире с участием Рыбакиной
В Алматы торжественно подняли Государственный флаг в честь Дня символов
14:46, Сегодня
В Алматы торжественно подняли Государственный флаг в честь Дня символов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: