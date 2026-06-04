Названа идеальная доза силовых нагрузок для продления и улучшения качества жизни

В течение 30 лет исследователи изучали, помогает ли физическая активность жить дольше и снижает ли она риск смертельных заболеваний, связанных с сердцем и нервной системой, сообщает Zakon.kz.

Оптимальный объем силовых тренировок для снижения риска преждевременной смерти составляет примерно 90-120 минут в неделю. Дополнительную пользу при превышении этого диапазона не выявили.

Как ученые пришли к такому выводу? Они использовали данные трех крупных когортных проектов, где в сумме получилось 147 374 участника, из них 31 540 мужчин и 115 834 женщины.

Участников опрашивали каждые два года, фиксируя объем силовых и аэробных нагрузок. К аэробным относили ходьбу, бег, плавание, велосипед, теннис и другие виды активности. Силовые тренировки включали упражнения с собственным весом и отягощениями, например, приседания, отжимания и работу с гантелями.

Средний возраст начала наблюдений составлял 54 года. Люди, которые регулярно выполняли силовые упражнения, в среднем вели более здоровый образ жизни и чаще занимались аэробной активностью.

За 30 лет наблюдения умерли 35 798 участников.

После корректировки сопутствующих факторов исследователи получили следующие связи:

90-119 минут силовых тренировок в неделю ассоциировались со снижением риска смерти от любой причины на 13%;

в этой же группе риск сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 19%;

риск неврологических заболеваний снижался на 27%;

при превышении 120 минут дополнительного снижения риска не наблюдалось.

Аэробные нагрузки объемом не менее 7,5 MET-часа в неделю – это соответствует примерно 150 минутам умеренной физической активности, например, быстрой ходьбе, – были связаны со снижением риска смерти на 26-43%.

Наиболее выраженный эффект наблюдался у участников, совмещавших оба типа активности. В зависимости от объема аэробных и силовых тренировок снижение риска смертности достигало 45-58%.

Исследователи отмечают устойчивую зависимость "доза-эффект" между силовыми тренировками и снижением смертности.

"Наши результаты, касающиеся различных зависимостей "доза-эффект" между длительными силовыми тренировками и общей смертностью, а также смертностью от конкретных причин, предполагают, что для оптимизации преимуществ по всем показателям может потребоваться разное количество силовых тренировок", – сделали вывод авторы.

Также отмечается, что добавление силовых нагрузок к аэробным тренировкам усиливает общий эффект, что согласуется с действующими рекомендациями по физической активности.

Ранее исследователи из Ирана пришли к выводу, что регулярное употребление ультрапереработанных продуктов может быть связано с повышенным риском нарушений обмена веществ.