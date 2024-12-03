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Назван идеальный рабочий график для продления жизни

Идеальный рабочий график для продления жизни, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 13:06 Фото: pixabay
Геронтолог и кардиолог Юрий Конев уверен, что люди, работающие в свободном графике, живут дольше, сообщает Zakon.kz.

По его словам, для многих является нормой выстраивать расписание на день или даже на неделю вперед. Но, по его словам, те, кто придерживается графика, который не соответствует внутренним часам человека, живут меньше.

"Известно издревле, что лица свободной профессии, которые не связаны с жестким режимом, живут дольше. Мы живем по какому принципу? Проснулся, и весь день расписан, более того – вся неделя расписана. Лица, живущие по такому графику жизни, не соответствующему своему внутреннему расписанию, живут меньше", – пояснил NEWS.ru кардиолог.

По словам Конева, для продления жизни человек должен делать то, что хочет, и просыпаться, когда ему комфортно. Врач обратил внимание, что ограничения должны быть связаны только с возрастными особенностями.

"Человек должен жить по принципу: проснулся, когда он хочет, лег спать, когда он хочет, делает то, что он хочет, и ест то, что он хочет. Ограничения должны быть только в соответствии с возрастом. Лица свободных профессий, как правило, живут дольше на некоторое время, чем лица, затянутые в жесткий график жизни", – заключил врач.

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