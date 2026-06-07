Названы бюджетные средства, которые навсегда прогонят голубей с балкона

Ряд простых предметов помогут отпугнуть голубей с балкона или подоконника. Способ борьбы с птицами назвал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" специалист посоветовал установить на перилах балкона антиприсадочные шипы, которые не навредят птицам, но помешают им удобно сидеть. Также можно натянуть мелкую сетку на окна или использовать блестящие предметы.

"Из визуальных средств иногда работают блестящие предметы: старые диски, кусочки фольги или вращающиеся флажки. Птицы обычно пугаются бликов и улетают, хотя со временем могут привыкнуть. Также можно использовать резкие запахи, безопасные для человека и животных: например, разложить ватные диски с мятным маслом. Все эти способы не требуют разрешений и не нарушают правила", – сказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Бондарь отметил, что бороться с голубями нужно гуманными методами, которые не запрещены законом. Если же птицы продолжают оставлять помет на крышах, козырьках и общедомовых территориях, следует обратиться в управляющую компанию – уборка таких зон входит в прямые обязанности коммунальщиков.

Ранее сообщалось, что птицы и свалки у аэропортов стали угрозой для авиации Казахстана.