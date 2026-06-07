#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Названы бюджетные средства, которые навсегда прогонят голубей с балкона

Назван способ борьбы с голубями на балконе, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 15:47 Фото: unsplash
Ряд простых предметов помогут отпугнуть голубей с балкона или подоконника. Способ борьбы с птицами назвал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" специалист посоветовал установить на перилах балкона антиприсадочные шипы, которые не навредят птицам, но помешают им удобно сидеть. Также можно натянуть мелкую сетку на окна или использовать блестящие предметы.

"Из визуальных средств иногда работают блестящие предметы: старые диски, кусочки фольги или вращающиеся флажки. Птицы обычно пугаются бликов и улетают, хотя со временем могут привыкнуть. Также можно использовать резкие запахи, безопасные для человека и животных: например, разложить ватные диски с мятным маслом. Все эти способы не требуют разрешений и не нарушают правила", – сказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Бондарь отметил, что бороться с голубями нужно гуманными методами, которые не запрещены законом. Если же птицы продолжают оставлять помет на крышах, козырьках и общедомовых территориях, следует обратиться в управляющую компанию – уборка таких зон входит в прямые обязанности коммунальщиков.

Ранее сообщалось, что птицы и свалки у аэропортов стали угрозой для авиации Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
стая голубей
10:05, 09 апреля 2026
Голуби в городе: незаметные соседи, без которых мегаполис не работает
Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст
17:47, 06 июня 2026
Врачи назвали бесплатное средство от старости, о котором все забывают
бег и ходьба в пожилом возрасте
22:38, 12 февраля 2026
Специалисты рассказали, как узнать скорость старения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
02:48, 08 июня 2026
Хабиб Нурмагомедов назвал главный секрет своего успеха в ММА
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
02:21, 08 июня 2026
Арман Царукян поставил миллион долларов на поражение Илии Топурии
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
01:45, 08 июня 2026
В UFC изменится система составления рейтингов бойцов
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале &quot;Ролан Гаррос&quot;
01:16, 08 июня 2026
Коболли прокомментировал поражение от Зверева в финале "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: