Проверка судьбы: кому из знаков зодиака придется пройти испытания в понедельник
Плутон символизирует глубокие перемены, однако в период ретроградности он действует медленно и постепенно, пишет Yourtango.
"И это нормально – эти знаки зодиака умеют распознавать испытания. В понедельник они способны проявить терпение и выдержку. Какими бы ни были трудности, они смогут их преодолеть и вскоре придут к внутреннему спокойствию", – говорится в сообщении.
Рак
Вы известны своей выносливостью, даже когда ситуация кажется сложной и перспективы успеха минимальны. Но это не ново для вас – вы уже проходили через трудности и справлялись с худшим.
В понедельник на вашем пути снова возникнет препятствие. Это неприятно, но не критично, и вы это понимаете. Вы справитесь, как делали это всегда.
Это испытание – не конец пути, а лишь очередной поворот. Хотя период ретроградного Плутона не принесет радости, он покажет, что терпение и настойчивость обязательно приведут к успеху. Вы справитесь.
Стрелец
Вы не пугаетесь испытаний – наоборот, воспринимаете их с интересом. Вы интуитивно чувствуете: если ситуация сложная, значит впереди вас ждёт что-то лучшее.
В понедельник ваши планы могут пойти не так, как ожидалось. Но вместо разочарования вы быстро находите новый взгляд на ситуацию.
Ваш оптимизм помогает вам адаптироваться и найти другой путь. Вы снова поднимаетесь на вершину – так, как умеет только Стрелец. Ничто не способно вас сломить, и вы успешно проходите это испытание.
Козерог
В этот день вас особенно раздражает то, что что-то идет не по плану. Вы не любите ситуации, которые невозможно контролировать.
Ретроградный Плутон мешает тому, что должно было произойти. Это может вызвать злость, но вы не сдаетесь и не отступаете.
Вы берете себя в руки и понимаете: это не единственный шанс. Успех по-прежнему возможен, просто не сегодня. Это неприятно, но не критично. Вселенная проверяет вашу настойчивость, и у вас достаточно дисциплины, чтобы пройти это испытание.
Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.
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