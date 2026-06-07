Проверка судьбы: кому из знаков зодиака придется пройти испытания в понедельник

Астрологи предупредили о том, что 8 июня три знака зодиака пройдут важное испытание от Вселенной, которое заставит их обратить внимание на те сферы жизни, где, возможно, они слишком сильно за что-то держатся, сообщает Zakon.kz.

Плутон символизирует глубокие перемены, однако в период ретроградности он действует медленно и постепенно, пишет Yourtango.

"И это нормально – эти знаки зодиака умеют распознавать испытания. В понедельник они способны проявить терпение и выдержку. Какими бы ни были трудности, они смогут их преодолеть и вскоре придут к внутреннему спокойствию", – говорится в сообщении.

Рак

Вы известны своей выносливостью, даже когда ситуация кажется сложной и перспективы успеха минимальны. Но это не ново для вас – вы уже проходили через трудности и справлялись с худшим.

В понедельник на вашем пути снова возникнет препятствие. Это неприятно, но не критично, и вы это понимаете. Вы справитесь, как делали это всегда.

Это испытание – не конец пути, а лишь очередной поворот. Хотя период ретроградного Плутона не принесет радости, он покажет, что терпение и настойчивость обязательно приведут к успеху. Вы справитесь.

Стрелец

Вы не пугаетесь испытаний – наоборот, воспринимаете их с интересом. Вы интуитивно чувствуете: если ситуация сложная, значит впереди вас ждёт что-то лучшее.

В понедельник ваши планы могут пойти не так, как ожидалось. Но вместо разочарования вы быстро находите новый взгляд на ситуацию.

Ваш оптимизм помогает вам адаптироваться и найти другой путь. Вы снова поднимаетесь на вершину – так, как умеет только Стрелец. Ничто не способно вас сломить, и вы успешно проходите это испытание.

Козерог

В этот день вас особенно раздражает то, что что-то идет не по плану. Вы не любите ситуации, которые невозможно контролировать.

Ретроградный Плутон мешает тому, что должно было произойти. Это может вызвать злость, но вы не сдаетесь и не отступаете.

Вы берете себя в руки и понимаете: это не единственный шанс. Успех по-прежнему возможен, просто не сегодня. Это неприятно, но не критично. Вселенная проверяет вашу настойчивость, и у вас достаточно дисциплины, чтобы пройти это испытание.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи раскрыли, в какие месяцы рождаются люди с самым мощным потенциалом.