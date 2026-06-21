Астрологи пророчат важное испытание от Вселенной трем знакам зодиака

21 июня 2026 года три знака зодиака пройдут важное испытание от Вселенной. В этот лунный период эти знаки зодиака вынуждены взглянуть на себя в зеркало и столкнуться со своими недостатками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи предлагают увидеть то, что мы не любим признавать.

Овен

Правда в том, что, как и у всех людей, у тебя есть комплексы, которые, как вы надеетесь, другие не заметят. Не волнуйтесь. Никто не видит недостатков, которые кажутся вам такими очевидными. Вы слишком зациклены на собственных мыслях. Но сможете ли вы полюбить себя, не позволяя неуверенности помешать этому? Вы пройдете это испытание и станете свободны от неврозов.

Дева

Вы склонны быть своим самым суровым критиком и никогда не удовлетворены собой, но для внешнего мира проецируете совершенно другой образ. Похоже, пришло время дать себе передышку. Сможете ли вы отвлечься от бесконечного самобичевания? Если сможете, то вы пройдете это очень сложное и строгое испытание. Пришло время для позитивного самоанализа.

Козерог

Вы определяете себя по своим успехам, а это значит, что когда вы не соответствуете собственным стандартам, вы чувствуете себя неудачником. Вы также думаете, что все это заметили и осуждают вас. В воскресенье самое время попрактиковаться в позитивном самоанализе. На самом деле, позитивный настрой притягивает еще лучшие результаты. Ваше испытание сейчас – перестать себя критиковать, особенно учитывая, что вы всегда остаетесь абсолютным победителем.

Ранее стало известно, что жизнь трех знаков зодиака заметно изменится на неделе с 22 по 28 июня.