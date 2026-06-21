#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Астрологи пророчат важное испытание от Вселенной трем знакам зодиака

Мужчина, усталость, грусть, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 08:14 Фото: magnific
21 июня 2026 года три знака зодиака пройдут важное испытание от Вселенной. В этот лунный период эти знаки зодиака вынуждены взглянуть на себя в зеркало и столкнуться со своими недостатками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, астрологи предлагают увидеть то, что мы не любим признавать.

Овен

Правда в том, что, как и у всех людей, у тебя есть комплексы, которые, как вы надеетесь, другие не заметят. Не волнуйтесь. Никто не видит недостатков, которые кажутся вам такими очевидными. Вы слишком зациклены на собственных мыслях. Но сможете ли вы полюбить себя, не позволяя неуверенности помешать этому? Вы пройдете это испытание и станете свободны от неврозов.

Дева

Вы склонны быть своим самым суровым критиком и никогда не удовлетворены собой, но для внешнего мира проецируете совершенно другой образ. Похоже, пришло время дать себе передышку. Сможете ли вы отвлечься от бесконечного самобичевания? Если сможете, то вы пройдете это очень сложное и строгое испытание. Пришло время для позитивного самоанализа.

Козерог

Вы определяете себя по своим успехам, а это значит, что когда вы не соответствуете собственным стандартам, вы чувствуете себя неудачником. Вы также думаете, что все это заметили и осуждают вас. В воскресенье самое время попрактиковаться в позитивном самоанализе. На самом деле, позитивный настрой притягивает еще лучшие результаты. Ваше испытание сейчас – перестать себя критиковать, особенно учитывая, что вы всегда остаетесь абсолютным победителем.

Ранее стало известно, что жизнь трех знаков зодиака заметно изменится на неделе с 22 по 28 июня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
гороскоп
00:43, 21 июня 2026
Три знака зодиака столкнутся с важным испытанием в ближайшее время
Строение, яма, дед Мороз
05:20, 02 января 2026
Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждут важные испытания в новом году
Девушка, доллар, кудри
05:20, 21 декабря 2025
Вселенная вот-вот "отдаст долг" трем знакам зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фриц прокомментировал выход в финал турнира в Галле, где Бублик вылетел в первом круге
08:48, Сегодня
Фриц прокомментировал выход в финал турнира в Галле, где Бублик вылетел в первом круге
Манель Капе отправил в нокаут Кёдзи Хоригути в главном бою UFC
08:04, Сегодня
Манель Капе отправил в нокаут Кёдзи Хоригути в главном бою UFC
Виктория Графеева проведёт бой против скандальной олимпийской чемпионки Линь Юйтин
01:27, 21 июня 2026
Виктория Графеева проведёт бой против скандальной олимпийской чемпионки Линь Юйтин
Кукушкин потерпел разгромное поражение в квалификации турнира АТР в Мальорке
00:55, 21 июня 2026
Кукушкин потерпел разгромное поражение в квалификации турнира АТР в Мальорке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: