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Что посмотреть: 11 атмосферных фильмов про лето в городе

Актеры, сцена, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 08:50 Фото: Кадр из фильма "Лакричная пицца"
Портал "Лайфхакер" составил подборку из 11 летних атмосферных фильмов про лето разных стран и лет, сообщает Zakon.kz.

Вот как выглядит этот список:

"Зеленый луч" (Франция, 1986)

Летний Париж середины 80‑х. Дельфин (Мари Ривьер) недавно рассталась с парнем и надеялась хорошенько отдохнуть в отпуске, но подруга отменила совместную поездку. Опустошенная девушка осталась в городе совсем одна, без планов и надежд. Близкие стараются подбодрить ее и приглашают в совместные путешествия, но Дельфин везде дискомфортно. В конце концов она отправляется в Биарриц в одиночестве, чтобы разобраться в себе.

"Последние дни диско" (США,1998)

Скромная тихоня Элис (Хлоя Севиньи) и тусовщица Шарлотта (Кейт Бекинсейл) – молодые выпускницы колледжа. Они переезжают на Манхэттен и устраиваются на работу в издательство. Почувствовав вкус свободы, каждые выходные они проводят в любимом клубе, танцуя диско, где и знакомятся с четырьмя парнями. Вместе они учатся любить и отпускать, взрослеют, ищут свой путь в жизни, а еще – провожают эру диско.

"Римские приключения" (США, Италия, Испания, 2012)

Сюжет состоит из четырех эпизодов, которые раскрывают разные аспекты человеческих отношений. Архитектор средних лет (Алек Болдуин) встречает свое альтер эго (Джесси Айзенберг). Вуди Аллен ставит беспрецедентную оперу с солистом в душе. Еще есть герои-итальянцы: Леопольдо (Роберто Бениньи) сталкивается со славой, но быстро теряет ее, а молодожены из провинции попадают в череду невероятных приключений с участием проституированной женщины (Пенелопа Круз) и местной суперзвезды.

"Лакричная пицца" (США, Канада, 2021)

Действие происходит летом 1973 года недалеко от Лос-Анджелеса. 15-летний актер Гэри (Купер Хоффман) влюбляется в 25-летнюю Алану (Алана Хайм), но девушка отвергает его из-за разницы в возрасте. Вместо романтических отношений у них начинается странная дружба, которая несколько раз чуть не стоит им жизни.

Вот остальные фильмы, вошедшие в этот список:

  • "Середина 90‑х" (США,2018)
  • "Перед рассветом" (США, Австрия, 1995)
  • "Хоть раз в жизни" (США, 2013)
  • "Июльский дождь" (СССР, 1966)
  • "Питер FM" (Россия, 2006)
  • "Камера Клэр" (Южная Корея, Франция, 2016)

Ранее мы писали о 10 недавних фильмах и сериалах, которые вы могли пропустить.

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Аксинья Титова
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