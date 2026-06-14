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Что посмотреть: 15 мультфильмов, основанных на реальных событиях

Мультфильм, сцена, горы, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 06:58 Фото: кадр из мультфильма "Вершина богов"
Портал Лайфхакер сделал подборку мультфильмов, в основу которых косвенно, а иногда буквально, легли настоящие истории, сообщает Zakon.kz.

Некоторые экранизации отражают вольные фантазии на тему истории, биографии известных личностей и даже собственные воспоминания авторов:

Могила светлячков (Япония, 1988)

В 1945 году во время бомбардировки города Кобе сгорает дом четырнадцатилетнего Сэйта и его пятилетней сестры Сэцуко, их мать погибает в пожаре. Поначалу дети живут у своей тети, но потом сбегают. Теперь Сэйта должен искать еду для себя и сестры. Один из самых грустных и сильных антивоенных мультфильмов выпустила студия Ghibli и режиссер Исао Такахата.

Вальс с Баширом (Израиль, Франция, Германия, США, 2008)

В 2006 году Ари Фольман встречается с армейским товарищем, с которым они вместе служили в Бейруте в начале 1980‑х. Друг рассказывает, что постоянно видит во снах кошмары. Сам же Фольман понимает, что почти ничего не помнит о Ливанской войне. Он решает восстановить события, пообщавшись с бывавшими там людьми.

Персиполис (Франция, США, 2007)

Марджи, когда-то покинувшая Иран, вспоминает о своем прошлом. Она застала исламскую революцию еще ребенком и с самого начала вдохновлялась историями бунтарей. Когда девочка повзрослела, родители отправили ее учиться в Европу. Потом Марджи вернулась домой, но так и не смогла принять новые порядки.

Вот другие экранизации из списка:

  • Ван Гог. С любовью, Винсент
  • Ветер крепчает
  • Этель и Эрнест
  • Тайна Келлс
  • Крестьяне
  • Иллюзионист
  • Вершина богов
  • Хосеп
  • Анастасия
  • Бунюэль в лабиринте черепах
  • Балто
  • Где Анна Франк?

Ранее мы писали о 30 самых жутких фильмах о серийных убийцах в истории. Также мы представили подборку из 11 атмосферных фильмов про лето в городе, а также о 10 недавних фильмах и сериалах, которые вы могли пропустить.

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Аксинья Титова
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