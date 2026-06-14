Что посмотреть: 15 мультфильмов, основанных на реальных событиях
Некоторые экранизации отражают вольные фантазии на тему истории, биографии известных личностей и даже собственные воспоминания авторов:
Могила светлячков (Япония, 1988)
В 1945 году во время бомбардировки города Кобе сгорает дом четырнадцатилетнего Сэйта и его пятилетней сестры Сэцуко, их мать погибает в пожаре. Поначалу дети живут у своей тети, но потом сбегают. Теперь Сэйта должен искать еду для себя и сестры. Один из самых грустных и сильных антивоенных мультфильмов выпустила студия Ghibli и режиссер Исао Такахата.
Вальс с Баширом (Израиль, Франция, Германия, США, 2008)
В 2006 году Ари Фольман встречается с армейским товарищем, с которым они вместе служили в Бейруте в начале 1980‑х. Друг рассказывает, что постоянно видит во снах кошмары. Сам же Фольман понимает, что почти ничего не помнит о Ливанской войне. Он решает восстановить события, пообщавшись с бывавшими там людьми.
Персиполис (Франция, США, 2007)
Марджи, когда-то покинувшая Иран, вспоминает о своем прошлом. Она застала исламскую революцию еще ребенком и с самого начала вдохновлялась историями бунтарей. Когда девочка повзрослела, родители отправили ее учиться в Европу. Потом Марджи вернулась домой, но так и не смогла принять новые порядки.
Вот другие экранизации из списка:
- Ван Гог. С любовью, Винсент
- Ветер крепчает
- Этель и Эрнест
- Тайна Келлс
- Крестьяне
- Иллюзионист
- Вершина богов
- Хосеп
- Анастасия
- Бунюэль в лабиринте черепах
- Балто
- Где Анна Франк?
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