Советы

Что посмотреть: 15 лучших научно-фантастических фильмов из разных стран

Фото: кадр из фильма "Район №9"
Портал Collider собрал топ-15 лучших фильмов научно-фантастического жанра, снятых за пределами Голливуда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, лидером рейтинга стал "Район №9" – боевик о вторжении инопланетян. Его главная особенность в том, что пришельцы оказываются на Земле не по собственной воле: их корабль выходит из строя, и им попросту некуда возвращаться.

Следом идет немецкий "Метрополис" 1927 года. Это антиутопия о городе будущего, разделенном на два мира. Под землей живут рабочие, тогда как наверху расположены богатые кварталы. Со временем это неравенство приводит к восстанию.

Третье место заняла оригинальная "Годзилла" 1954 года, положившая начало целой киновселенной монстров.

В десятку также вошли аниме "Призрак в доспехах" и "Акира", ставшие классикой киберпанка, а также две работы Андрея Тарковского – "Сталкер" и "Солярис".

Полный список фильмов выглядит так:

  1. "Район №9" (District 9, 2009).
  2. "Метрополис" (Metropolis, 1927).
  3. "Годзилла" (Gojira, 1954).
  4. "Призрак в доспехах" (Koukaku Kidoutai, 1995).
  5. "Дикая планета" (La planète sauvage, 1973).
  6. "Сталкер" (1979).
  7. "​Акира" (Akira, 1987).
  8. "Солярис" (1972).
  9. "Блуждающая Земля" (Liu lang di qiu, 2019).
  10. "Временная петля" (Los cronocrímenes, 2007).
  11. "Вторжение динозавра" (Gwoemul, 2006).
  12. "Бакурау" (Bacurau, 2019).
  13. "Ледяной Нептун" (Neptune Frost, 2021).
  14. "Волна" (Bølgen, 2015).
  15. "Груз" (Cargo, 2009).

Ранее мы писали о 10 триллерах с сюжетными поворотами, которые невозможно предугадать.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Бибисара Асаубаева уступила лидерство на турнире Norway Chess после пятого тура
01:48, 31 мая 2026
Бивол успешно вернулся на ринг и защитил чемпионские пояса в бою с Эйфертом
Бивол успешно вернулся на ринг и защитил чемпионские пояса в бою с Эйфертом
00:27, 31 мая 2026
Обыгравший &quot;Кайрат&quot; в общем этапе &quot;Арсенал&quot; уступил ПСЖ в финале Лиги чемпионов
