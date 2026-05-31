Что посмотреть: 15 лучших научно-фантастических фильмов из разных стран

Портал Collider собрал топ-15 лучших фильмов научно-фантастического жанра, снятых за пределами Голливуда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Лайфхакер, лидером рейтинга стал "Район №9" – боевик о вторжении инопланетян. Его главная особенность в том, что пришельцы оказываются на Земле не по собственной воле: их корабль выходит из строя, и им попросту некуда возвращаться.

Следом идет немецкий "Метрополис" 1927 года. Это антиутопия о городе будущего, разделенном на два мира. Под землей живут рабочие, тогда как наверху расположены богатые кварталы. Со временем это неравенство приводит к восстанию.

Третье место заняла оригинальная "Годзилла" 1954 года, положившая начало целой киновселенной монстров.

В десятку также вошли аниме "Призрак в доспехах" и "Акира", ставшие классикой киберпанка, а также две работы Андрея Тарковского – "Сталкер" и "Солярис".

Полный список фильмов выглядит так:

"Район №9" (District 9, 2009). "Метрополис" (Metropolis, 1927). "Годзилла" (Gojira, 1954). "Призрак в доспехах" (Koukaku Kidoutai, 1995). "Дикая планета" (La planète sauvage, 1973). "Сталкер" (1979). "​Акира" (Akira, 1987). "Солярис" (1972). "Блуждающая Земля" (Liu lang di qiu, 2019). "Временная петля" (Los cronocrímenes, 2007). "Вторжение динозавра" (Gwoemul, 2006). "Бакурау" (Bacurau, 2019). "Ледяной Нептун" (Neptune Frost, 2021). "Волна" (Bølgen, 2015). "Груз" (Cargo, 2009).

