Что посмотреть: 15 лучших научно-фантастических фильмов из разных стран
Как пишет Лайфхакер, лидером рейтинга стал "Район №9" – боевик о вторжении инопланетян. Его главная особенность в том, что пришельцы оказываются на Земле не по собственной воле: их корабль выходит из строя, и им попросту некуда возвращаться.
Следом идет немецкий "Метрополис" 1927 года. Это антиутопия о городе будущего, разделенном на два мира. Под землей живут рабочие, тогда как наверху расположены богатые кварталы. Со временем это неравенство приводит к восстанию.
Третье место заняла оригинальная "Годзилла" 1954 года, положившая начало целой киновселенной монстров.
В десятку также вошли аниме "Призрак в доспехах" и "Акира", ставшие классикой киберпанка, а также две работы Андрея Тарковского – "Сталкер" и "Солярис".
Полный список фильмов выглядит так:
- "Район №9" (District 9, 2009).
- "Метрополис" (Metropolis, 1927).
- "Годзилла" (Gojira, 1954).
- "Призрак в доспехах" (Koukaku Kidoutai, 1995).
- "Дикая планета" (La planète sauvage, 1973).
- "Сталкер" (1979).
- "Акира" (Akira, 1987).
- "Солярис" (1972).
- "Блуждающая Земля" (Liu lang di qiu, 2019).
- "Временная петля" (Los cronocrímenes, 2007).
- "Вторжение динозавра" (Gwoemul, 2006).
- "Бакурау" (Bacurau, 2019).
- "Ледяной Нептун" (Neptune Frost, 2021).
- "Волна" (Bølgen, 2015).
- "Груз" (Cargo, 2009).
