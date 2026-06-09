Прозрачная юбка: стилист предложил нестандартное решение

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов объяснил, как создать интересный образ с прозрачной юбкой, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Telegram.

"Прозрачная юбка из шифона или органзы все еще абсолютный мастхэв (должно иметь). Но теперь стилизуйте ее не с лосинами, брюками, ретро-трусами и цветными колготками, а с еще одной юбкой (для большей многослойности)! Выбирайте контрастный цвет и принт – это создаст интересный 3D-эффект", – написал эксперт.

Также он призвал быть смелее в экспериментах и поднимать себе настроение яркими цветами и фактурами.

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