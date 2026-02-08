#Казахстан в сравнении
Советы

От рубашек к джемперам: кардиганы и лонгсливы превратились в юбки и стали фэшн-трендом

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 18:35 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов поделился модным наблюдением, обратив внимание на юбки из трикотажных изделий, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.


"Еще недавно все стилисты и инфлюэнсеры (и даже я!) состязались в мастерстве по созданию юбок или деконструированных блуз из двух разных рубашек. Сейчас же дизайнеры придумали новую забаву: юбки из трикотажных изделий (джемперов, лонгсливов и кардиганов). Очень интересная задумка для любителей фэшн экспериментов", – написал Рогов.

Ранее стилист рассказал, что и как носить весной 2026 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
