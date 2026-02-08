От рубашек к джемперам: кардиганы и лонгсливы превратились в юбки и стали фэшн-трендом

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов поделился модным наблюдением, обратив внимание на юбки из трикотажных изделий, сообщает Zakon.kz.

"Еще недавно все стилисты и инфлюэнсеры (и даже я!) состязались в мастерстве по созданию юбок или деконструированных блуз из двух разных рубашек. Сейчас же дизайнеры придумали новую забаву: юбки из трикотажных изделий (джемперов, лонгсливов и кардиганов). Очень интересная задумка для любителей фэшн экспериментов", – написал Рогов.

