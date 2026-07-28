Стилист призвал по-новому носить юбки, брюки и шорты
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов дал совет, как обыграть обычные вещи, чтобы создать воздушный образ, сообщает Zakon.kz.
Модную заметку он опубликовал в Telegram.
"Стайлинг-прием, который вы наверняка видели, но пока не используете: подвернутые (подкрученные) юбки, брюки и шорты на талии. Такой прием добавляет образу "воздушности", легкой небрежности и игривости. Дерзаем и подкручиваем вместе!" – написал эксперт.
Стайлинг-прием (или стайлинг-трюк) – это оригинальный способ обыграть привычные вещи, аксессуары или слои одежды, чтобы сделать образ стильным, современным и выразительным без покупки новой одежды
Ранее он показал универсальную вещь, которая подойдет к любому летнему образу.
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