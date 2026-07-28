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Советы

Стилист призвал по-новому носить юбки, брюки и шорты

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 19:04 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов дал совет, как обыграть обычные вещи, чтобы создать воздушный образ, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"Стайлинг-прием, который вы наверняка видели, но пока не используете: подвернутые (подкрученные) юбки, брюки и шорты на талии. Такой прием добавляет образу "воздушности", легкой небрежности и игривости. Дерзаем и подкручиваем вместе!" – написал эксперт.

Стайлинг-прием (или стайлинг-трюк) – это оригинальный способ обыграть привычные вещи, аксессуары или слои одежды, чтобы сделать образ стильным, современным и выразительным без покупки новой одежды

Ранее он показал универсальную вещь, которая подойдет к любому летнему образу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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