Эксперт рассказал, как за секунды выбрать идеальный арбуз

Выбрать спелый и сладкий арбуз можно без разреза – достаточно внимательно оценить его внешний вид и звук при постукивании. Специалисты отмечают, что зрелость плода выдают вес, цвет кожуры, состояние хвостика и характерный гулкий "отклик" при проверке, передает Zakon.kz.

Как рассказала "Газете.Ru" доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева, арбуз должен быть тяжелым для своего размера – это означает, что внутри много сока и сахара.



"Первый признак – звук при постукивании. Спелый арбуз издает звонкий, гулкий звук, который "пружинит" в ответ. Если звук глухой или трескучий, это может указывать на перезрелость или пустоты внутри плода. Второй – кожура и хвостик. Кожура должна быть матовой, гладкой, без трещин, вмятин и глянца. Контрастные, четкие полосы – признак зрелости. Поверхность не должна быть мягкой, липкой. У спелого арбуза хвостик сухой, но не пересохший. Если хвостик зеленый и сочный – арбуз сорвали рано", – заметила эксперт.

Кроме того, по словам Мясищевой, важно обращать внимание на желтое (полевое) пятно. Это место, на котором арбуз лежал на земле во время созревания. У спелого арбуза пятно ярко-желтое или насыщенно-оранжевое. Белое или бледно-желтое пятно – признак незрелости.

"Также важны форма, размер и вес. Идеальный арбуз должен быть симметричным, без выпуклостей и вмятин. Сильно вытянутые или приплюснутые плоды могут быть менее сладкими – их часто срывают недозрелыми для транспортировки. Кроме того, арбуз должен быть тяжелым для своего размера – это означает, что внутри много сока и сахара", – заключила специалист.

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