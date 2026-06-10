#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Эксперт рассказал, как за секунды выбрать идеальный арбуз

Фото: pixabay, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 23:20 Фото: pixabay
Выбрать спелый и сладкий арбуз можно без разреза – достаточно внимательно оценить его внешний вид и звук при постукивании. Специалисты отмечают, что зрелость плода выдают вес, цвет кожуры, состояние хвостика и характерный гулкий "отклик" при проверке, передает Zakon.kz.

Как рассказала "Газете.Ru" доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева, арбуз должен быть тяжелым для своего размера – это означает, что внутри много сока и сахара.

"Первый признак – звук при постукивании. Спелый арбуз издает звонкий, гулкий звук, который "пружинит" в ответ. Если звук глухой или трескучий, это может указывать на перезрелость или пустоты внутри плода. Второй – кожура и хвостик. Кожура должна быть матовой, гладкой, без трещин, вмятин и глянца. Контрастные, четкие полосы – признак зрелости. Поверхность не должна быть мягкой, липкой. У спелого арбуза хвостик сухой, но не пересохший. Если хвостик зеленый и сочный – арбуз сорвали рано", – заметила эксперт.

Кроме того, по словам Мясищевой, важно обращать внимание на желтое (полевое) пятно. Это место, на котором арбуз лежал на земле во время созревания. У спелого арбуза пятно ярко-желтое или насыщенно-оранжевое. Белое или бледно-желтое пятно – признак незрелости.

"Также важны форма, размер и вес. Идеальный арбуз должен быть симметричным, без выпуклостей и вмятин. Сильно вытянутые или приплюснутые плоды могут быть менее сладкими – их часто срывают недозрелыми для транспортировки. Кроме того, арбуз должен быть тяжелым для своего размера – это означает, что внутри много сока и сахара", – заключила специалист.

Ранее стало известно из каких стран в Казахстан едут овощи и фрукты и что с ними происходит по дороге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Эксперты объяснили, как выбрать вкусные
15:27, 09 июля 2023
Эксперты объяснили, как выбрать вкусные арбузы и дыни
Врач рассказал, какой плод полезнее дыня или арбуз
03:26, 16 июля 2024
Дыня или арбуз: врач рассказал, какой плод полезнее
Фото: pixabay
23:20, 10 июня 2026
Эксперт рассказал, как за секунды выбрать идеальный арбуз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
КФФ
03:25, 11 июня 2026
КФФ объявила о назначении судей на матчи 12-го тура КПЛ
Илия Топурия
02:55, 11 июня 2026
Топурия – о предстоящем поединке с Гейджи: Вырублю его за две минуты
Григорий Ломакин
02:26, 11 июня 2026
Григорий Ломакин вылетел в первом круге парного турнира в Китае
Диас Гусейнов
01:59, 11 июня 2026
Трое игроков "Номада" перешли в усть-каменогорское "Торпедо"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: