Не стучите по арбузу: продавцы и агрономы рассказали, как выбрать самую сладкую ягоду

Арбузный сезон в Кызылординской области в самом разгаре. Прилавки рынков ломятся от бахчевых, покупатели выбирают плоды, стучат по ним, рассматривают хвостики и думают, какой арбуз окажется самым сладким. Zakon.kz отправился на Центральный рынок Кызылорды, чтобы разобраться в этом.

Возле первого же прилавка раздается громкий хлопок ладонью по арбузу.

"За двадцать лет бахчеводства я столько способов выбора арбуза услышал, что можно целую книгу написать. Кто-то стучит, кто-то ищет "девочку", кто-то обязательно смотрит на хвостик. А некоторые даже линейкой измеряют пятно на боку", – улыбается бахчевод Есен Ахметов.

Арбузы и дыни, которые он продает, выращены под его руководством в ауле Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области. С раннего утра и до позднего вечера в ауле не смолкает гул грузовиков: один за другим они загружаются спелыми арбузами, которые вскоре отправятся в разные регионы Казахстана и за его пределы. Жайылма по праву считается одним из главных центров бахчеводства Кызылординской области.

"Выращиваю арбузы с детства, всегда помогал старшим в поле. Летом мы практически живем на бахче. Поэтому знаю, что особую сладость урожаю придают наш жаркий климат, вода, умеренное использование минеральных удобрений и то, что арбузы и дыни у нас полностью созревают на бахче. Как узнать, что он спелый? Если видите на нем большое кремово-желтое пятно, это значит, арбуз лежал на земле и дозревал. Если пятно белое или совсем светлое, значит, плод могли сорвать раньше времени", – говорит Есен Ахметов.

Земледелец продолжает, что пятно, действительно, один из важных признаков зрелости. Но не единственный.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Еще одна деталь, на которую обращают внимание продавцы, – внешний вид кожуры. Полоски должны быть яркими и четкими. Если кожура матовая и тусклая, лучше поискать другой арбуз. Бывает, что на них появляются коричневые шершавые полоски. Многие думают, что это болезнь, но это так называемая "паутинка". Она появляется после активного опыления цветков пчелами. Но это не означает, что такой арбуз обязательно будет сладким. Но очень часто такие плоды оказываются зрелыми", – продолжает бахчевод.

Анатолий Ким торгует на рынке несколько лет. Он рассказывает, что для него выбрать самый сладкий арбуз не проблема.

"Подходят покупатели и спрашивают: какой спелее – круглый или овальный, арбуз "девочка" или арбуз "мальчик"? Я смеюсь. Нет у арбузов ни девочек, ни мальчиков. Ученые давно развеяли эту легенду. Форма тоже не влияет на вкус. Вкус зависит от сорта и условий выращивания. Мы уже больше 10 лет выращиваем американские сорта арбузов. Они яркие, мякоть сладкая и мясистая, и самое главное, они имеют толстую корку и при перевозке практически не трескаются", – объясняет растениевод.

Мужчина также рассказывает, что покупатели думают – у спелого арбуза сухой хвостик. Но это не так. Он может высохнуть, даже если его сорвали незрелым. Звук тоже ни о чем не говорит. Это заблуждение. Поэтому стучать по арбузу не надо.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Практически каждый день продавцы слышат один и тот же вопрос: как понять, есть ли в арбузе нитраты? Ни яркий цвет мякоти, ни белые прожилки, ни размер плода, ни популярный опыт со стаканом воды не позволяют установить содержание нитратов. Окрашивание воды происходит из-за натурального сока, а не из-за опасных веществ. Поэтому покупать бахчевые нужно только в официальных местах торговли, где продукция проходит санитарный контроль и имеет необходимые документы.

Рядом с арбузами обычно продают дыни. Они в Кызылординской области разных сортов. Есть среди них местные сорта, которые называют амре и ангелек. Они ранние. Амре удлиненной формы, такая дыня узкая, а ее мякоть ярко-оранжевого цвета.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Амре и ангелек пахнут медом. Если плод совсем не пахнет, значит, он еще не дозрел. Если запах резкий и напоминает брожение, то значит, дыня уже начала портиться. Спелая дыня должна быть плотной, но не твердой, как камень. Еще один народный способ – легкое похлопывание ладонью. Спелая дыня издает приглушенный, глухой звук", – говорит продавец дынь Алия Оспанова.

Как она рассказывает, сезон амре и ангелек уже заканчивается. Сейчас вовсю торгуют дынями других сортов. Покупатели думают, что чем ярче желтая дыня, тем она слаще. Но цвет зависит прежде всего от сорта, а не от степени зрелости. Также большой размер не гарантирует сладость. Иногда небольшие дыни оказываются намного ароматнее и вкуснее.

Трещины на кожуре тоже не признак спелости. На самом деле они появляются из-за механических повреждений или перепадов влажности. И тогда плод быстро гниет. Он может сгнить и от дынной мухи. Это такой вредитель, который селится в мякоти и не всегда заметен. Этот вредитель много лет орудовал на бахчах Кызылординской области, но сейчас его практически нет.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Так как же все-таки не ошибиться с выбором? Оказывается, большинство привычных народных методов работают лишь отчасти.

Главное при выборе, – внешний вид плода, естественное кремово-желтое пятно, яркая кожура, отсутствие повреждений и покупка бахчевых только в разгар сезона. С дыней ситуация схожая. Здесь лучше доверять собственному обонянию. Спелая дыня всегда источает приятный сладкий аромат, остается упругой, имеет ровную кожуру без трещин и вмятин.

Как говорят сами бахчеводы, самый главный секрет вкусного арбуза и сладкой дыни вовсе не в особых приметах, а в том, где и когда они выращены. Если плод созрел естественным образом под жарким солнцем, не был сорван раньше времени и попал на прилавок от проверенного производителя, то вероятность ошибиться с выбором становится минимальной.