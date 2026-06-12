Названы знаки зодиака, чья жизнь наконец-то наладится до конца июня 2026 года
Как пишет YourTango, возможно, сейчас вам так не кажется, но подождите.
Рак
Это последний полный месяц, когда Юпитер, планета изобилия, расширения и благословений, находится в вашем знаке. После встречи Юпитера и Венеры 9 июня не удивляйтесь, если увидите значительный подъем в вашей личной жизни и финансах. Начиная с этого момента, ваша жизнь будет похожа на лихорадочный сон, начиная с улучшения отношений и заканчивая достижением долгожданной финансовой стабильности.
Козерог
Это тот месяц, когда вам повезет в любви, и в вашу жизнь войдет нужный человек и полностью изменит ее. Поскольку Юпитер и Венера в начале месяца выстроятся в вашем седьмом доме партнерства, любовь должна найти вас до конца июня. Напряжение наконец-то спадает, и вместе с этим вас ждет продвижение в деловых или романтических связях. Особенно с учетом полнолуния в вашем знаке зодиака 29 июня.
Близнецы
15 июня в Близнецах будет мощное новолуние, которое позволит вам посеять семена для изобильного будущего. В сочетании с соединением Юпитера и Венеры, которое в начале месяца повлияет на ваш второй дом финансов, неудивительно, что к концу июня вас ждет крупный выигрыш. Получив огромную финансовую возможность, не ожидайте, что жизнь останется прежней после окончания июня. Возможно, вам так не покажется, но вы вот-вот сорвете джекпот.
Лев
Июнь 2026 года станет самым важным месяцем в вашей жизни. С Юпитером, планетой изобилия, который войдет в ваш первый дом 30 июня, не удивляйтесь, если вас ждет удача и новые возможности. Так что, если вам когда-либо требовалось разрешение, чтобы осуществить свои самые смелые мечты, все начинается сейчас. Будьте готовы, потому что все складываться в вашу пользу.
Весы
Вы вот-вот выйдете на новый уровень в своей карьере. От получения работы мечты до заветных возможностей – все складывается в вашу пользу, особенно после 9 июня. Поскольку Юпитер и Венера выстраиваются в вашем десятом доме карьеры, удача и везение ждут вас. Благодаря тому, что в этом месяце вы постоянно оказываетесь в нужном месте в нужное время, у вас наконец-то появится возможность вывести свою карьеру на новый уровень.
Ранее мы писали о том, что три знака зодиака наконец-то снова почувствуют мотивацию, чтобы "встать с дивана".