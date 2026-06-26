Названы знаки зодиака, которые покончат с "нищим существованием" до конца июня
По информации астрологов YourTango, эта благоприятная энергия приносит новые захватывающие возможности.
Стрелец
Юпитер, ваша правящая планета, олицетворяет расширение и изобилие. По мере его перехода в знак Льва у вас может появиться возможность продвинуться по работе. Открывающиеся сейчас возможности позволят вам накопить значительное состояние. Это время для освоения новых навыков. Главное – подготовиться к новому в течение следующих двенадцати месяцев.
Дева
Пришло время продвинуться по карьерной лестнице. В конце июня вас наконец-то признают за всю вашу усердную работу. Если вы стремились к повышению, это может быть ваш шанс, но вам нужно проявить себя. Лев вознаграждает смелых и не боящихся рисковать. В связи с переходом Юпитера в этот огненный знак, вам необходимо предпринять решительные шаги, чтобы привлечь изобилие. Это может означать просьбу о повышении зарплаты или инвестиции в маркетинг вашего бизнеса.
Весы
В последнее время жизнь была для вас непростой, но все ваши трудности привели вас к этому моменту. В конце июня вы приходите к достижению своих долгосрочных целей. Вы много работали над собой, и теперь пожинаете плоды своих усилий, испытывая оптимизм по поводу будущего. В этот период вы можете показать миру свои таланты.
Ранее астрологи обещали, что удача улыбнется представителям трех знаков зодиака на неделе с 29 июня по 5 июля.