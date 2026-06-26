Названы знаки зодиака, которые покончат с "нищим существованием" до конца июня

В конце июня 2026 года некоторые знаки зодиака привлекут к себе изобилие и процветание. Первая половина года подходит к концу, и для трех знаков зодиака это означает завершение главы, которую они рады оставить позади, сообщает Zakon.kz.

По информации астрологов YourTango, эта благоприятная энергия приносит новые захватывающие возможности.

Стрелец

Юпитер, ваша правящая планета, олицетворяет расширение и изобилие. По мере его перехода в знак Льва у вас может появиться возможность продвинуться по работе. Открывающиеся сейчас возможности позволят вам накопить значительное состояние. Это время для освоения новых навыков. Главное – подготовиться к новому в течение следующих двенадцати месяцев.

Дева

Пришло время продвинуться по карьерной лестнице. В конце июня вас наконец-то признают за всю вашу усердную работу. Если вы стремились к повышению, это может быть ваш шанс, но вам нужно проявить себя. Лев вознаграждает смелых и не боящихся рисковать. В связи с переходом Юпитера в этот огненный знак, вам необходимо предпринять решительные шаги, чтобы привлечь изобилие. Это может означать просьбу о повышении зарплаты или инвестиции в маркетинг вашего бизнеса.

Весы

В последнее время жизнь была для вас непростой, но все ваши трудности привели вас к этому моменту. В конце июня вы приходите к достижению своих долгосрочных целей. Вы много работали над собой, и теперь пожинаете плоды своих усилий, испытывая оптимизм по поводу будущего. В этот период вы можете показать миру свои таланты.

Ранее астрологи обещали, что удача улыбнется представителям трех знаков зодиака на неделе с 29 июня по 5 июля.