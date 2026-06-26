#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Названы знаки зодиака, которые покончат с "нищим существованием" до конца июня

Мужчина, бедность, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 01:27 Фото: magnific
В конце июня 2026 года некоторые знаки зодиака привлекут к себе изобилие и процветание. Первая половина года подходит к концу, и для трех знаков зодиака это означает завершение главы, которую они рады оставить позади, сообщает Zakon.kz.

По информации астрологов YourTango, эта благоприятная энергия приносит новые захватывающие возможности.

Стрелец

Юпитер, ваша правящая планета, олицетворяет расширение и изобилие. По мере его перехода в знак Льва у вас может появиться возможность продвинуться по работе. Открывающиеся сейчас возможности позволят вам накопить значительное состояние. Это время для освоения новых навыков. Главное – подготовиться к новому в течение следующих двенадцати месяцев.

Дева

Пришло время продвинуться по карьерной лестнице. В конце июня вас наконец-то признают за всю вашу усердную работу. Если вы стремились к повышению, это может быть ваш шанс, но вам нужно проявить себя. Лев вознаграждает смелых и не боящихся рисковать. В связи с переходом Юпитера в этот огненный знак, вам необходимо предпринять решительные шаги, чтобы привлечь изобилие. Это может означать просьбу о повышении зарплаты или инвестиции в маркетинг вашего бизнеса.

Весы

В последнее время жизнь была для вас непростой, но все ваши трудности привели вас к этому моменту. В конце июня вы приходите к достижению своих долгосрочных целей. Вы много работали над собой, и теперь пожинаете плоды своих усилий, испытывая оптимизм по поводу будущего. В этот период вы можете показать миру свои таланты.

Ранее астрологи обещали, что удача улыбнется представителям трех знаков зодиака на неделе с 29 июня по 5 июля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Мужчина, бомж, еда, нищета
05:59, 23 февраля 2026
Названы три знака зодиака, которые скоро покончат с бедным существованием
Эмоции, радость, природа
05:59, 12 июня 2026
Названы знаки зодиака, чья жизнь наконец-то наладится до конца июня 2026 года
Эмоции, город, злость
08:13, 20 июня 2026
Названы знаки зодиака, которые покончат с драмой в жизни совсем скоро
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сандугаш Кенжебаева
01:10, 27 июня 2026
Сандугаш Кенжебаева не сумела выйти в финал турнира в Турции
Фото: instagram/mikhail_shaidorov
00:44, 27 июня 2026
Михаил Шайдоров рассказал, под какую музыку часто катался в детстве
Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК
00:10, 27 июня 2026
Михаил Шайдоров ответил, считает ли он себя зумером
Фото: НОК РК
00:03, 27 июня 2026
"Я не спал двое суток": Михаил Шайдоров - о победе на Олимпиаде-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: