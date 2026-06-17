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Астрологи пообещали "июнь изобилия" трем знакам зодиака

Глаза, деньги, металл, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 08:28 Фото: magnific
Сейчас и до конца июня 2026 года трем знакам зодиака будет сопутствовать невероятная удача в финансовых делах. Это последние несколько недель пребывания Юпитера в Раке перед тем, как планета удачи и расширения войдет в знак Льва 30 июня, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание YourTango, сейчас наступает "один из самых эмоционально насыщенных, благоприятных и открывающих сердце астрологических транзитов года".

Скорпион

В этом году вы уже пережили немало трудностей, но так не будет вечно. Ситуация уже улучшается, и дальше будет только лучше. Пока Юпитер проводит последние недели в Раке, вы наслаждаетесь финансовым изобилием. В этот период вы можете получить значительное повышение зарплаты на работе, а также финансовую выгоду в виде наследства.

Весы

С этого момента и до 30 июня, вы можете заметить значительное увеличение своих доходов. Это даже не потребует от вас дополнительных усилий. Вы можете обнаружить, что получаете больше денег за тот же объем работы. Это происходит потому, что другие наконец-то начинают видеть ценность того, что вы делаете, что в долгосрочной перспективе только поможет вам заработать больше денег.

Телец

Вам почти всегда везет с деньгами. С переходом Урана в новый знак зодиака, ожидайте невиданного ранее изобилия, поскольку люди действительно "начнут видеть ваши таланты". Период с настоящего момента до июня будет одним из самых благоприятных для вас в этом году.

Ранее мы писали, что три знака зодиака, наконец-то, поставят свою жизнь на перезагрузку.

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Аксинья Титова
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