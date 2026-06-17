"Вы королева любой вечеринки": стилист подсказал беспроигрышный образ на лето

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов опубликовал модную заметку в соцсетях, в которой дал совет, как собрать интересный образ для летней вечеринки, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он написал, что даже дождливая погода не отменяет сезон мероприятий под открытым небом, поэтому подготовил список вещей, которые могут пригодиться для модного выхода: юбка в пайетках;

мини-юбка с флоральным принтом;

легкая асимметричная принтованная юбка. "Все это хорошо смотрится с очень простыми топами или майками с яркими надписями. Добавьте массивные браслеты, кольца, мюли на каблуке или вьетнамки и вы королева любой вечеринки. Ведите себя хорошо!" – написал стилист. Ранее Рогов поделился советом, как носить кардиганы летом.

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