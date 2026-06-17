"Вы королева любой вечеринки": стилист подсказал беспроигрышный образ на лето
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов опубликовал модную заметку в соцсетях, в которой дал совет, как собрать интересный образ для летней вечеринки, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он написал, что даже дождливая погода не отменяет сезон мероприятий под открытым небом, поэтому подготовил список вещей, которые могут пригодиться для модного выхода:
- юбка в пайетках;
- мини-юбка с флоральным принтом;
- легкая асимметричная принтованная юбка.
"Все это хорошо смотрится с очень простыми топами или майками с яркими надписями. Добавьте массивные браслеты, кольца, мюли на каблуке или вьетнамки и вы королева любой вечеринки. Ведите себя хорошо!" – написал стилист.
Ранее Рогов поделился советом, как носить кардиганы летом.
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