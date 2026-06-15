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Советы

Кардиган снова в тренде: стилист подсказал удачные сочетания

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 06:25 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов поделился советом, как носить кардиганы летом, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что яркий легкий кардиган станет незаменимой вещью в условиях переменчивой летней погоды.

"Яркий легкий кардиган – must have для переменчивой погоды в городе этим капризным летом. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками", – написал эксперт.

Кардиган – это вязаный или трикотажный жакет с открытым передом (без воротника), который обычно застегивается на пуговицы, молнию или кнопки, либо носится нараспашку. Это универсальный и удобный элемент гардероба для любого сезона.

Ранее Рогов посоветовал в этом сезоне обогащать свой образ кошельками, ключницами и держателями для очков.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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