Кардиган снова в тренде: стилист подсказал удачные сочетания

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов поделился советом, как носить кардиганы летом, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он отметил, что яркий легкий кардиган станет незаменимой вещью в условиях переменчивой летней погоды.

"Яркий легкий кардиган – must have для переменчивой погоды в городе этим капризным летом. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками", – написал эксперт.

Кардиган – это вязаный или трикотажный жакет с открытым передом (без воротника), который обычно застегивается на пуговицы, молнию или кнопки, либо носится нараспашку. Это универсальный и удобный элемент гардероба для любого сезона.

Ранее Рогов посоветовал в этом сезоне обогащать свой образ кошельками, ключницами и держателями для очков.