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Советы

Стилист показал универсальную вещь, которая подойдет к любому летнему образу

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 18:31 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, какая вещь этим летом может стать универсальной основой для повседневных образов, сообщает Zakon.kz.

В Telegram эксперт написал, что футболка или лонгслив в полоску уже давно вошли в число главных базовых вещей сезона наряду с белой футболкой и майкой.

По словам Рогова, тельняшка отлично сочетается не только с классическими джинсами. Этим летом он предлагает комбинировать ее с:

  • белыми брюками и джинсами;
  • спортивными брюками и шортами с лампасами;
  • камуфляжными штанами;
  • юбками и платьями-комбинациями с кружевом;
  • бермудами.

Лонгслив в полоску – это трикотажная футболка с длинными рукавами в горизонтальную или вертикальную линию, которая сегодня стала универсальным базовым элементом гардероба.

Ранее Рогов поделился новой подборкой модных идей, предложив вдохновиться одной из самых ярких коллекций Gucci последних лет.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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