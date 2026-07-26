Стилист показал универсальную вещь, которая подойдет к любому летнему образу

Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, какая вещь этим летом может стать универсальной основой для повседневных образов, сообщает Zakon.kz.

В Telegram эксперт написал, что футболка или лонгслив в полоску уже давно вошли в число главных базовых вещей сезона наряду с белой футболкой и майкой.

По словам Рогова, тельняшка отлично сочетается не только с классическими джинсами. Этим летом он предлагает комбинировать ее с:

белыми брюками и джинсами;

спортивными брюками и шортами с лампасами;

камуфляжными штанами;

юбками и платьями-комбинациями с кружевом;

бермудами.

Лонгслив в полоску – это трикотажная футболка с длинными рукавами в горизонтальную или вертикальную линию, которая сегодня стала универсальным базовым элементом гардероба.



Ранее Рогов поделился новой подборкой модных идей, предложив вдохновиться одной из самых ярких коллекций Gucci последних лет.