Стилист показал универсальную вещь, которая подойдет к любому летнему образу
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал, какая вещь этим летом может стать универсальной основой для повседневных образов, сообщает Zakon.kz.
В Telegram эксперт написал, что футболка или лонгслив в полоску уже давно вошли в число главных базовых вещей сезона наряду с белой футболкой и майкой.
По словам Рогова, тельняшка отлично сочетается не только с классическими джинсами. Этим летом он предлагает комбинировать ее с:
- белыми брюками и джинсами;
- спортивными брюками и шортами с лампасами;
- камуфляжными штанами;
- юбками и платьями-комбинациями с кружевом;
- бермудами.
Лонгслив в полоску – это трикотажная футболка с длинными рукавами в горизонтальную или вертикальную линию, которая сегодня стала универсальным базовым элементом гардероба.
Ранее Рогов поделился новой подборкой модных идей, предложив вдохновиться одной из самых ярких коллекций Gucci последних лет.
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