Названы тревожные сигналы, после которых стоит задуматься о расставании
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Некоторые черты характера партнера могут быть скрытой угрозой для психического здоровья и требуют немедленного прекращения отношений. Известный психиатр Фернандо Мора назвал четыре главных качества манипулятора, из-за которых стоит собрать вещи и уйти, передает Zakon.kz.
Как сообщает издание ABC, первым качеством, требующим разрыва отношений, Мора назвал склонность партнера перекладывать вину на другого человека. Такая манипуляция негативно сказывается на самооценке последнего, предупредил врач.
Во-вторых, необходимо расстаться с партнером, который всегда только требует, но ничего не дает взамен.
"В результате отношения становятся несбалансированными и истощают эмоционально. В-третьих, тревожным звоночком является нормализация неуважения. Это можно заметить по фразам "я такой, какой есть" и "я несерьезен". Они свидетельствуют о недостатке ответственности и зрелости", – подчеркнул доктор.
Кроме того, Мора призвал избегать людей, которые не умеют извиняться, а также проявляют привязанность только после того, как причинили вред, используя ее как способ облегчить свою вину.
Ранее сообщалось, что психологи собрали основные черты манипуляторов, на которые стоит обратить внимание.
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