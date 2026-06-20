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Три знака зодиака зодиака бесповоротно изменят свою жизнь прямо сейчас

Эмоции, автомобиль, ночь, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 05:59 Фото: magnific
Начиная с 20 июня 2026 года, три знака зодиака вступают в новую мощную эру. Во время прямого движения Хирона они смогут выйти из бесконечного тревожного состояния и снова начать чувствовать радость и спокойствие, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, Хирон известен как "раненый целитель", и он приносит полезную и мягкую энергию. Пришло время вернуть себе свою силу.

Телец

Прямое движение Хирона напомнит о том, кем вы были, когда любили себя больше, чем сейчас. Каким-то образом вы попали в ловушку и поставили угождение другим выше собственного счастья. Во время этого транзита Хирона любовь к себе становится вашим главным приоритетом. Вы больше не заинтересованы в том, чтобы приглушать свой внутренний огонь ради мира или одобрения окружающих.

Весы

Вы на какое-то время потеряли себя, и теперь вам нужно наверстать упущенное. Хорошо, что вы готовы и способны сделать это прямо сейчас. Вам больше не интересно подстраиваться под других и делать то же самое, что и все остальные. Вы хотите вернуть себе независимость и быть самим собой, не испытывая страха. Возможно, вы забыли, насколько вы на самом деле сильны, но прелесть силы и самоуважения в том, что они всегда возвращаются.

Рыбы

Конечно, у вас остались воспоминания о прошлых страданиях и разбитом сердце, но они больше не имеют над вами власти. Вы наконец-то снова стали самим собой, и это невероятное чувство. Это как если бы в субботу перед вами открылся весь мир, и стало ясно, как многого вам не хватало. Вы наконец-то можете двигаться вперед, оставаясь собой. Вы больше не пытаетесь соответствовать ожиданиям других людей.

Ранее астрологи пообещали "что-то хорошее" в жизни трех знаков зодиака до 28 июня.

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Аксинья Титова
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