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Астрологи пообещали "что-то хорошее" в жизни трех знаков зодиака до 28 июня

Улыбка, небо, жест, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 08:05 Фото: magnific
Три знака зодиака привлекут к себе значительный финансовый успех на неделе с 22 по 28 июня 2026 года. Первая четверть Луны в Весах в понедельник станет важным поворотным моментом для их финансового положения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, на этой неделе не бойтесь просить о помощи, особенно когда дело касается денег. Энергия Весов призывает вас искать поддержки у окружающих, и это может означать совместную работу с партнером над улучшением бюджета.

Дева

Первая четверть Луны в Весах восходит 22 июня, призывая вас честно оценить, где и как вам нужна помощь на этой неделе. То, что вы не смогли сделать все самостоятельно, не означает, что вы потерпели неудачу. Помощь вам доступна, но вы должны сами обратиться за ней. Честно расскажите о своих потребностях и о том, с чем вы испытываете трудности. Это поможет решить финансовые проблемы.

Телец

28 июня Марс переходит в созвездие Близнецов, создавая благоприятный период для накопления богатства и улучшения вашего финансового положения. Это время для повышения вашей финансовой стабильности и создания более прочной основы для вашего будущего успеха. Это шанс обдумать новые идеи и способы управления своими деньгами и инвестициями.

Близнецы

Поскольку Юпитер покидает воды Рака, а Меркурий находится в ретроградном движении, вы вступаете в важный период для переориентации финансов и прояснения ситуации. Используйте это время, чтобы пересмотреть любые проекты или планы, над которыми вы работали в прошлом году. Будьте готовы сказать "да" возможностям, от которых вы ранее отказывались, и создайте пространство для того, чтобы наконец-то добиться финансового успеха.

Ранее стали известны пять знаков зодиака, которые станут счастливчиками прямо сейчас.

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Аксинья Титова
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