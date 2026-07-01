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Ретроградный Меркурий изменит жизнь трех знаков зодиака к лучшему

Модель, парень, шар, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 05:28 Фото: magnific
Начиная с 1 июля 2026 года, три знака зодиака вступают в новую мощную эру. Ретроградный Меркурий уже здесь, но поводов для беспокойства у них нет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, не стоит делать поспешных выводов об этом транзите только потому, что о нем говорят. Это лишь означает, что вот-вот произойдут перемены, и в данном случае – к лучшему.

Овен

Вы уже знаете, что если у кого-то и хватит смелости сказать что-то по-настоящему дерзкое, то это у вас. Вы можете произнести то, что шокирует окружающих. Ретроградный Меркурий научит вас говорить с людьми немного тактичнее. Как только вы измените свой подход, вы увидите значительные и позитивные изменения в своей жизни.

Скорпион

Верите или нет, ретроградный Меркурий на вашей стороне. Этот день знаменует собой начало новой, мощной эры. Он принесет вам серьезные перемены, и это именно то, чего вы хотели от этого нового месяца. Вас ждет так много всего, и все это – хорошее. Примите грядущие перемены.

Телец

Ретроградный Меркурий сбивает вас с пути, или вам так кажется. На самом деле, во время этого транзита происходит изменение направления. Именно сейчас начинается ваша трансформация. Возможно, вы не знаете, к чему все это приведет, но известно наверняка: что-то в вашей жизни должно измениться. И, возможно, этот процесс получит толчок благодаря ретроградному Меркурию.

Ранее стали известны знаки зодиака, которые заживут "лучшей жизнью" к концу июля.

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Аксинья Титова
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