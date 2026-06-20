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Названы знаки зодиака, которые покончат с драмой в жизни совсем скоро

Эмоции, город, злость, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 08:13 Фото: magnific
20 июня 2026 года у трех знаков зодиака подойдут к концу трудные времена. Ретроградное движение Плутона принесет страстную энергию, которая напомнит им о том, кто они есть на самом деле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, для этих знаков зодиака время серьезных перемен настало прямо сейчас.

Рак

Вам давно надоел привычный образ жизни, но вы до сих пор ничего не предпринимали, чтобы его изменить. В субботу вы решите, что пора. Сейчас вам необходимо сделать один важный шаг. Никто другой не сможет сделать это за вас. Во время ретроградного Плутона вам строго напоминают, что вы можете либо утонуть, либо выплыть. Вам становится очевидно, что для того, чтобы выплыть, нужно действовать.

Стрелец

В субботу, во время ретроградного движения Плутона, вас ждет важнейшее осознание. Жизнь постоянно меняется, и разумно развиваться вместе с ней. Это также требует смелости, поэтому своим преображением стоит гордиться. Вы больше не хотите отождествлять себя с прошлым и связанной с ним болью. Вы хотите двигаться вперед и стать новой, улучшенной версией себя.

Водолей

Ретроградный Плутон поможет вам открыть в себе то, что вы всегда как бы знали, но никогда по-настоящему не рассматривали вблизи. То, что вы узнаете о себе в субботу, придаст вам смелости действовать. Этот транзит Плутона показывает, что из прошлого больше нечему учиться, поэтому вы должны отпустить его. Прекратите размышлять и начните жить настоящим моментом. Трудные времена позади.

Ранее мы писали о том, что три знака зодиака зодиака бесповоротно изменят свою жизнь прямо сейчас.

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Аксинья Титова
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