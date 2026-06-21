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Жизнь трех знаков зодиака заметно изменится на неделе с 22 по 28 июня

Закат, пляж, улыбка, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 05:39 Фото: magnific
В течение недели с 22 по 28 июня 2026 года жизнь наладится у трех знаков зодиака. Они станут более напористыми, и их ум будет работать на полную мощность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, Марс войдет в знак Близнецов 28 июня. Этот транзит достигнет кульминации 3 июля, но вы уже почувствуете его влияние в конце этой недели. Он принесет неожиданные события и множество поворотов.

Весы

В начале недели Меркурий находится в чувствительном знаке Рака и готовится к ретроградному движению. Это создает эмоциональную нестабильность и перепады настроения. Растерянность не поможет, поэтому вам необходимо сохранять ясность ума. Старайтесь сосредоточиться на текущих делах, не отвлекаясь. Составьте список приоритетов и действуйте исходя из него.

Рак

Хотя на этой неделе у вас много энергии, вы можете быть погружены в свои мысли. Соединение Марса с Ураном легко может вызвать раздражение или выгорание. По возможности избегайте начала новых важных дел, поскольку мы слишком близки к ретроградному движению в вашем знаке. Если вы все же начнете что-то делать, не ожидайте значительного прогресса. Транзит Марса и Урана также может вызвать неожиданный гнев, направленный как на себя, так и на окружающих.

Близнецы

Марс начинает свой транзит через ваш знак. Эта планета также движется к столкновению с Ураном, что, несомненно, вызовет сбои. Уран – непредсказуемая планета, и трудно точно предсказать, что произойдет. Вы можете чувствовать себя взволнованным или испытывать трудности с поиском баланса между логикой и собственными чувствами. Хотя планеты призывают вас прислушиваться к своим эмоциям, это противоречит логике вашего воздушного знака, что приводит к еще большему разочарованию.

Ранее были названы знаки зодиака, которые покончат с драмой в жизни совсем скоро.

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Аксинья Титова
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