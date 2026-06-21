Кого ждут безумные изменения: гороскоп на 21 июня для всех знаков

Астрологи опубликовали гороскоп на 21 июня 2026 года. Что ждет ваш знак зодиака – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня у Овна ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Овну не торопиться: скорее всего, чтобы он ни выбрал, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Овен не чувствует в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня день предоставляет Тельцу хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Телец сможет завязать новые знакомства! День наделяет его коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Телец сегодня сумеет показать себя во всей красе.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы не будут настроены заниматься рутинной работой: в их голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют им совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Близнецам сегодня вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит им внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня лучше всего Рак будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, сегодня Раку требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где он еще не бывал, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это сегодня обострит чувства Рака, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить "здесь и сейчас".

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев сегодня свою инертность, Лев не пожалеет – он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Сегодня Льву следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня есть вероятность того, что отношения Девы подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Дева захочет обойти острые углы, ей придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что как бы ей сегодня ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат ее огорчит.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весам стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих они могут узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды гороскопа говорят о том, что сегодня Весам не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут им преуспеть. Другими словами, сегодня ключ к успеху Весов – это не столько их личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион может мгновенно воспламениться творческим интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно сегодня у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Скорпион сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Скорпион способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды гороскопа предупреждают его о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня звезды гороскопа предоставляют Стрельцу хорошие возможности в делах, связанных с учебой, повышением своего профессионального уровня, умственным трудом и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные сегодня Стрельцом, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Стрельцу не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг его осенит гениальная мысль?

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерогу просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо ему. Возможно, Козерогу сегодня захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня у Водолея могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Водолея и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Водолею стоит сегодня проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: "Кто виноват?" и "Что делать?".

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня мечты и романтика будут то и дело отвлекать Рыб от важных дел, мешая принять решение и сделать правильный выбор. Это может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Рыб; возможно даже, их будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Рыбам придется забыть о других вариантах, поэтому звезды гороскопа призывают их тщательно взвесить все "за" и "против". Впрочем, правило успешного выбора сегодня простое: сердце подскажет Рыбам, что делать, а ум – чего не делать.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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