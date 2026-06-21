Здоровые перекусы: диетолог назвала 12 удобных вариантов для питания в течение дня

Специалисты отмечают, что люди, которые включают в рацион хотя бы один белковый перекус в день, на 30% реже испытывают тягу к сладкому во второй половине дня, сообщает Zakon.kz.

Многие считают, что правильное питание – это три приема пищи в день. Однако, по словам диетологов, более стабильным вариантом считается дробное питание: 3 основных приема пищи и 2–3 перекуса. Это помогает поддерживать уровень сахара в крови, избегать переедания и сохранять энергию в течение дня.

Как отмечает врач-диетолог, эндокринолог Валерия Высоченко, полезный перекус отличается от обычных снеков. Сладости и выпечка дают кратковременное насыщение, после чего чувство голода возвращается. В сбалансированном перекусе должны сочетаться белки, сложные углеводы и полезные жиры. Оптимальная калорийность – 150-250 ккал, пишет портал "Доктор Питер".

Примеры полезных перекусов, которые удобно брать с собой:

зеленое яблоко с адыгейским сыром; греческий йогурт с клубникой; творог с изюмом; бутерброд из ржаного хлеба с тунцом; стакан кефира; творог с зеленью; вареное яйцо с огурцом; ржаные хлебцы с авокадо; салат из капусты и моркови с лимонным соком; рулетики из индейки с огурцом; болгарский перец с творожным сыром; льняные хлебцы с паштетом из куриной печени.

По словам специалиста, такие перекусы обеспечивают сытость на 2–3 часа, не вызывают резких скачков глюкозы и помогают поддерживать концентрацию в течение дня.

Диетологи отмечают, что основу полезного перекуса должны составлять белок, клетчатка и умеренное количество жиров, а готовить их можно заранее – это занимает не более 10-15 минут.

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