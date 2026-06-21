Здоровые перекусы: диетолог назвала 12 удобных вариантов для питания в течение дня
Многие считают, что правильное питание – это три приема пищи в день. Однако, по словам диетологов, более стабильным вариантом считается дробное питание: 3 основных приема пищи и 2–3 перекуса. Это помогает поддерживать уровень сахара в крови, избегать переедания и сохранять энергию в течение дня.
Как отмечает врач-диетолог, эндокринолог Валерия Высоченко, полезный перекус отличается от обычных снеков. Сладости и выпечка дают кратковременное насыщение, после чего чувство голода возвращается. В сбалансированном перекусе должны сочетаться белки, сложные углеводы и полезные жиры. Оптимальная калорийность – 150-250 ккал, пишет портал "Доктор Питер".
Примеры полезных перекусов, которые удобно брать с собой:
- зеленое яблоко с адыгейским сыром;
- греческий йогурт с клубникой;
- творог с изюмом;
- бутерброд из ржаного хлеба с тунцом;
- стакан кефира;
- творог с зеленью;
- вареное яйцо с огурцом;
- ржаные хлебцы с авокадо;
- салат из капусты и моркови с лимонным соком;
- рулетики из индейки с огурцом;
- болгарский перец с творожным сыром;
- льняные хлебцы с паштетом из куриной печени.
По словам специалиста, такие перекусы обеспечивают сытость на 2–3 часа, не вызывают резких скачков глюкозы и помогают поддерживать концентрацию в течение дня.
Диетологи отмечают, что основу полезного перекуса должны составлять белок, клетчатка и умеренное количество жиров, а готовить их можно заранее – это занимает не более 10-15 минут.
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