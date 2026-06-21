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Ученые раскрыли секрет стройных людей, которые едят все подряд

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 10:34 Фото: magnific
Есть люди, которые, кажется, едят все подряд и не набирают вес. На это влияют генетика, особенности гормонального фона, уровень физической активности и питание, сообщает Zakon.kz.

По словам клинического психолога Дениса Долгова, ученые выяснили, что значение имеет не только состав рациона, но и порядок употребления продуктов.

В исследовании участвовали 15 мужчин и женщин с лишним весом и предожирением. Добровольцы ели одинаковые блюда, а ученые измеряли уровень сахара в крови до и после приема пищи.

Выяснилось, что более резкий скачок глюкозы происходил у тех, кто сначала ел углеводы. Если же прием пищи начинался с овощей и белковых продуктов, а углеводы оставались на конец, уровень сахара повышался не так сильно, пишет "Доктор Питер".

Специалисты объясняют: после резкого подъема сахара обычно следует его быстрое снижение, из-за чего вскоре снова возникает чувство голода и тяга к сладкому.

Поэтому эксперты советуют начинать обед или ужин с овощей и зелени, затем есть мясо, рыбу, яйца или другие белковые продукты, а углеводы – картофель, крупы, макароны и хлеб – оставлять напоследок. Такой подход помогает дольше сохранять чувство сытости и снижает риск переедания.

Исследование проводилось среди людей с преддиабетом, однако ученые считают, что аналогичная закономерность наблюдается и у людей без нарушений углеводного обмена.

Кроме того, специалисты отмечают, что переедание нередко связано не только со стрессом или грустью. Одной из частых причин лишних перекусов оказывается обычная скука или чувство одиночества.

Сегодня многие люди стараются правильно питаться и, соответственно, считать калории. Но не все знают, какие продукты являются рекордсменами по энергетической ценности. Причем это не значит, что от них нужно отказаться. Подробнее – по ссылке.

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Айсулу Омарова
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