Что пить в жару, кроме воды: ученые дали неожиданный ответ
Как оказалось, молоко, чай и апельсиновый сок в ряде случаев помогают организму удерживать жидкость эффективнее, чем обычная вода.
Авторы исследований в области гидратации объясняют это содержанием в напитках питательных веществ, минералов и других компонентов, которые способствуют более длительному сохранению влаги в организме.
Профессор Дэвид Ниман, слова которого приводит издание "АиФ", пояснил, что при наличии в напитке дополнительных питательных веществ организм способен удерживать больше жидкости.
При этом специалисты предупреждают, что чрезмерное употребление воды также может быть нежелательным.
Врачи настоятельно рекомендуют пить любые напитки небольшими порциями в течение дня, а также сочетать их с приемом пищи или фруктов. Такой подход помогает организму эффективнее поддерживать водный баланс в жаркую погоду.
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