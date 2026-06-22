Что пить в жару, кроме воды: ученые дали неожиданный ответ

В жаркую погоду поддерживать водный баланс организма можно не только водой, но и другими напитками, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, молоко, чай и апельсиновый сок в ряде случаев помогают организму удерживать жидкость эффективнее, чем обычная вода.

Авторы исследований в области гидратации объясняют это содержанием в напитках питательных веществ, минералов и других компонентов, которые способствуют более длительному сохранению влаги в организме.

Профессор Дэвид Ниман, слова которого приводит издание "АиФ", пояснил, что при наличии в напитке дополнительных питательных веществ организм способен удерживать больше жидкости.

При этом специалисты предупреждают, что чрезмерное употребление воды также может быть нежелательным.

Врачи настоятельно рекомендуют пить любые напитки небольшими порциями в течение дня, а также сочетать их с приемом пищи или фруктов. Такой подход помогает организму эффективнее поддерживать водный баланс в жаркую погоду.

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