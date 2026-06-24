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Названы знаки зодиака, которые вот-вот обретут власть над своей жизнью

Костюм, офис, стиль, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 08:17 Фото: magnific
24 июня 2026 года к представителям трех знаков зодиака придет заслуженный успех. Прямое движение Юпитера принесет им нечто большее, чем то, к чему они привыкли в последнее время, сообщает Zakon.kz.

По информации астрологов YourTango, во время этого транзита Юпитера вы прокладываете новый путь, ведущий к невероятным возможностям.

Телец

Вам кажется, что вы вот-вот взорветесь, если кто-то еще раз укажет вам, что делать. Не волнуйтесь. Только вы знаете, кто вы и чего хотите. Никто не сможет повлиять на вас, если ваше сердце с этим не согласно, и именно здесь проявляется ваша истинная природа Тельца. Вы не сдвинетесь с места, да и не должны. Вы сами себе путеводитель.

Лев

Зачем позволять кому-то другому брать все под свой контроль? Вы здесь не для того, чтобы подчиняться приказам людей, которые ничего о вас не знают. Вы уж точно не собираетесь пытаться втиснуться в чужие ожидания. Это просто не в вашем характере, и никогда не будет в вашем. В среду вы добьетесь успеха благодаря своей целеустремленности. Теперь ничто не сможет вас остановить.

Козерог

Теперь у вас есть шанс воплотить в жизнь желаемое, и именно это вы и сделаете. Только вы можете формировать свое будущее, а это значит, что вы должны делать это по-своему. В среду вы перестанете следовать указаниям и правилам, установленным другими людьми. Проявляя инициативу, вы добьетесь гораздо лучших результатов, чем если будете следовать за остальными. Вы уникальная личность, и именно вы решаете, как сложится ваша судьба.

Ранее стало известно, что неожиданная удача и богатство свалятся на представителей четырех знаков зодиака.

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Аксинья Титова
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