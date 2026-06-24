Неожиданная удача и богатство свалятся на представителей четырех знаков зодиака

С 24 июня 2026 года четыре знака зодиака начнут привлекать в свою жизнь изобилие и удачу. В среду Луна будет весь день в Скорпионе, а Солнце – в Раке, сообщает Zakon.kz.

По информации астрологов YourTango, Луна в Скорпионе темная и властная, но она также связана с действительно хорошими вещами, которые вы получаете от других людей. Например, с деньгами. Ваши друзья или коллеги выручат вас, когда это необходимо.

Рак

Солнце находится в вашем знаке, и в период вашего дня рождения вы переделываете вещи, которые вам не нравятся. В среду вы привлечете изобилие через одно из ваших любимых жизненных переживаний: романтику. Луна в Скорпионе открывает ваш разум для тайных желаний, которые вы хотели бы осуществить, но которые не всегда происходят так, как в кино.

Козерог

При Солнце в Раке вы сосредоточены на партнерских отношениях. Вы рассматриваете связи, которые больше похожи на дружбу, чем на романтические. Для высокоэффективных и успешных деловых отношений необходима здоровая эмоциональная дистанция. 24 июня, когда Луна будет в Скорпионе, вы действительно почувствуете, что есть, а что нет. Ваша интуиция сильнее обычного.

Весы

24 июня вы понимаете, что за деньги любовь не купишь, но все равно хотите ее. Деньги – не панацея для вашего будущего, но убеждение себя в их незначительности привело к тому, что вы их не имеете. Вы готовы это изменить, поэтому вам потребуется самоконтроль. Когда Луна находится в Скорпионе, вы начинаете задумываться о том, как создать свою удачу. Вы больше не хотите ждать, пока она сама придет, потому что она нужна вам прямо сейчас.

Овен

Вы находитесь под влиянием Марса, как и знак зодиака Скорпион. Когда Луна находится в вашем восьмом доме ресурсов, вы чувствуете себя как дома. Сегодня не стоит делать никаких заявлений или рассказывать людям о своих планах. Вам не нужно одобрение: вы сами себе хозяин. 24 июня вы притягиваете помощь от других и находите скрытые ресурсы. Вы почувствуете себя увереннее, имея четкий план действий.

Ранее сообщалось о том, что жизнь трех знаков зодиака заметно изменится на неделе с 22 по 28 июня.