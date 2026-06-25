Элегантность и небрежность: Лисовец показал тренды весны-2027

Фото: Instagram/vladislavlisovets

Известный стилист Влад Лисовец подобрал одежду, которая, по его мнению, станет модной весной 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом был опубликован в Telegram.

"Сделал небольшую подборку образов с новых показов. Какой он, мужчина весны-2027? – элегантный, но при этом образ зачастую расслабленный и в хорошем смысле этого слова небрежный", – написал эксперт. Ранее сообщалось, какой цвет внезапно стал самым модным летом 2026 года.

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