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Какой цвет внезапно стал самым модным летом 2026

модная заметка, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 21:03 Фото: magnific.com
Фиолетовый цвет неожиданно стал популярным среди модных инфлюэнсеров в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли обозреватели портала Who What Wear. По их данным, насыщенный глубокий оттенок стремительно набирает популярность в социальных сетях и уже претендует на статус одного из главных цветовых трендов летнего сезона.

Каждое лето эксперты выбирают "главный" цвет. В 2024 году им стал лаймово-зеленый, популярность которому во многом обеспечил культурный феномен Brat и Чарли XCX. В прошлом сезоне за лидерство боролись сливочно-желтый и пудрово-розовый, и в итоге преимущество осталось за первым. Лето 2026 года только началось, но в соцсетях уже стремительно набирает популярность новый оттенок – насыщенный глубокий фиолетовый.

Речь идет не о мягком лавандовом, который был актуален прошлой осенью, а о более плотном, насыщенном и выразительном тоне, который выглядит одновременно смело и элегантно. Впервые тренд стал заметен после появления капсульной коллекции Кортни Гроу для Reformation, где фиолетовый был представлен в сумках, балетках и купальниках.

С тех пор оттенок активно закрепился в модных лентах социальных сетей. После сезонов, где доминировали пастель и нейтральные цвета, глубокий фиолетовый воспринимается как освежающая альтернатива, особенно в летних образах.

Одним из самых простых способов внедрить тренд считается фиолетовый купальник. Он хорошо сочетается с яркими акцентами – например, с желыми парео или белыми ажурными накидками для более спокойного образа. В более смелых вариантах стилисты предлагают сочетать фиолетовый с контрастными цветами, такими как зеленый, создавая многослойные и выразительные комбинации.

Также актуальны образы с фиолетовыми акцентами в повседневной одежде: от мини-юбок и прозрачных блуз до цветных брюк и рубашек. Тренд предлагает играть с насыщенными оттенками, сочетать их между собой и не бояться ярких решений, включая монохромные фиолетовые образы или неожиданные цветовые комбинации.

Ранее стилист подсказал беспроигрышный образ на лето.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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