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Удача улыбнется представителям трех знаков зодиака на неделе с 29 июня по 5 июля

Улыбка, радость, стиль, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 21:42 Фото: magnific
В течение недели с 29 июня по 5 июля 2026 года удача "улыбнется" трем знакам зодиака. Не беспокойтесь о том, что что-то пойдет не по плану. Вместо этого поверьте, что любые неожиданные моменты – это доброе вмешательство Вселенной, сообщает Zakon.kz.

По информации астрологов YourTango, 29 июня наступит полнолуние в Козероге, которое поможет осмыслить произошедшие в жизни события. Однако 3 июля начнется новая эра изобилия и удачи, которая будет связана с чередой шокирующих моментов.

Телец

Вы часто стремитесь к стабильности, стараясь, чтобы все оставалось по-прежнему. Это приводит к застою и упущенным возможностям. Истинная стабильность создается внутри вас. Именно она позволяет вам пробовать новое и рисковать, полагаясь на свою судьбу. Вы должны помнить, что что бы ни случилось, вы всегда окажетесь там, где вам суждено быть. Именно на этом вам следует сосредоточиться во время полнолуния в Козероге в понедельник, 29 июня. Делайте то, что лучше для вас, и позвольте всему остальному развиваться своим чередом.

Стрелец

Переход Юпитера в знак Льва олицетворяет изобилие. Этот транзит происходит только раз в двенадцать лет, поэтому вам нужно быть внимательными и начать действовать так, как будто вы можете достичь чего угодно. Как только Юпитер окажется во Льве, у вас это получится. Эта энергия благоприятствует переездам, успеху, богатству и романтическим отношениям. То, что когда-то казалось невозможным, внезапно с легкостью вливается в вашу жизнь.

Весы

Как воздушный знак, вы, как правило, легче других принимаете перемены. Однако вы можете слишком сильно беспокоиться о том, чьи чувства вы задеваете или кого, как вам кажется, подводите. Эта тревога по поводу того, как ваши решения влияют на других, вызывает сопротивление при взаимодействии со Вселенной. Тем не менее, когда дело доходит до чего-то, что вам действительно суждено испытать, Вселенная не примет отказа.

Ранее были названы знаки зодиака, которые вот-вот обретут власть над своей жизнью.

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Аксинья Титова
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