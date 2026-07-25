Три знака зодиака смогут получить все на неделе с 27 июля по 2 августа

С 27 июля по 2 августа 2026 года удача наконец-то улыбнется трем знакам зодиака. На этой неделе произойдет один из самых удачных транзитов года, когда Солнце выровняется с Юпитером в знаке Льва, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, это выравнивание направит ваше внимание и действия к тому, чего вам суждено достичь. Лев – огненный знак, который вознаграждает смелость.

Стрелец

Независимо от того, что принесло прошлое, вы вступаете в один из самых удачных периодов за долгое время. Вы будете вспоминать это время с глубоким чувством благодарности и осознанием того, что это был ваш прорывной год. Вы выходите из зоны комфорта и освобождаетесь от ограничивающих вас убеждений. Ничто не помешает вам сказать "да" Вселенной и следовать своим мечтам.

Близнецы

Позвольте себе мечтать. Полнолуние в Водолее взойдет 29 июля, положив начало тому, что началось с новолуния 17 февраля. Хотя Луна не управляет действиями, она помогает вам почувствовать себя готовыми рискнуть и осуществить свои мечты. Сейчас у вас есть шанс получить желаемое. Помните, лучшие мечты – это те, которые вы терпеливо продумывали, чтобы воплотить в реальность.

Козерог

Вы стоите на пороге совершенно нового этапа в своей жизни. 1 августа Лилит в Стрельце соединится с Венерой в Деве, напоминая вам, что именно интуиция должна привести вас к удаче и жизни, которые вам предназначены. Эта энергия может показаться немного тревожной, но она крайне важна для начала нового пути к удаче и изобилию. В вас заложен невероятный потенциал.

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