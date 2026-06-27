День эмоций и важных выводов: гороскоп для всех знаков зодиака на 27 июня

Суббота может принести эмоциональные разговоры, споры и желание навести порядок в делах. Одним знакам стоит сдерживать слова, другим – отказаться от поспешных решений, а третьим – заняться собой и своим домом. Что звезды обещают именно вам – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня главным врагом Овна может стать его собственный язык. Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, сегодня вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь, – это, конечно хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает. Ну а чтобы день не прошел напрасно, потратьте его на то, чтобы навести порядок в своих делах и планах – звезды гороскопа подсказывают: пришло время избавиться от застарелого и ненужного, освободив место в своей жизни для нового.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня самолюбие Тельца будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у самого Тельца обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над «i» в каком-либо важном вопросе.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецам лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды гороскопа то и дело будут склонять их к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому сегодня Близнецам полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак может с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день его взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Рака раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго!

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня Льву лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же – есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие же Льва сегодня будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Чтобы этот день прошел у Девы позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет сегодня раздражать Деву сильнее, чем грязь и мусор в ее квартире. Даже банальные крошки на столе сегодня могут испортить Деве настроение на весь день, из-за чего и все остальные ее дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит Деву на позитивное течение дел.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Весы не хотят провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, им лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте сегодня делать окружающим замечания! Только хуже будет.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион имеет все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: «Куда уходят деньги?». Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Скорпиона в настоящую черную дыру. Вот только не надо сегодня на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрелец будет точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Стрельцу придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так, может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого сегодняшний день у Стрельца пройдет куда продуктивнее и спокойнее.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Лучшее, что может сделать сегодня Козерог, – это посвятить день себе и своим близким. Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. Если в последнее время вас что-то тяготило в общении с близкими, самое время открыться и поговорить об этом начистоту и без претензий. А вот в чужие дела сегодня Козерогу лучше не впрягаться – ничем хорошим это не закончится.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня центральное место в планах Водолея будут занимать два момента: поиск душевного равновесия и поиск удовольствий. И не только духовных удовольствий! Куда вероятнее, что с самого утра в голову Водолея будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы поднять себе настроение, съев что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Осторожнее! Сегодняшний и завтрашний дни представляют большую угрозу для вашей фигуры.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня на протяжении дня Рыбы будут испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно Рыбам неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола – там сегодня можно найти то, что считалось безвозвратно потерянным.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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