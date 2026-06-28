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Названы знаки зодиака, которые вступают в новый мощный период прямо сейчас

Улыбка, кофе, город, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 05:54 Фото: magnific
Начиная с 28 июня 2026 года, три знака зодиака вступают в новый период своей жизни. Когда Марс выстроится в линию с Юпитером в воскресенье, настанет пора проявить смелость и расширить горизонты, сообщает Zakon.kz.

По информации астрологов YourTango, во время этого перехода некоторые начнут следовать своему внутреннему голосу.

Рак

Совершенно неожиданно у вас появляется возможность путешествовать. Вас могут пригласить в отпуск или предложить поработать за границей. Конечно, нужно иметь смелость, чтобы согласиться на что-то настолько неожиданное. И все же, вам свойственно желание попробовать что-то новое. Сама идея новизны вас волнует и вдохновляет.

Стрелец

По натуре вы исследователь и любите изучать разные точки зрения. Когда Марс выровняется с Юпитером, у вас появится вдохновение дать волю своему воображению. Вы не из тех, кто застревает на месте, по крайней мере, надолго. Если вы вдруг окажетесь в подобной ситуации, то немедленно предпримете шаги, чтобы из нее выбраться. В этот день вы понимаете, что нужно двигаться дальше, и вы это делаете.

Водолей

Вот тот момент, когда вы наконец-то набираетесь смелости сделать что-то невероятное. Вы готовы совершать поступки, которые никто не понимает, но которые кажутся вам совершенно логичными. На самом деле, это все, что имеет значение. В воскресенье, когда Марс выровняется с Юпитером, у вас возникнет неожиданная идея.

Ранее были названы знаки зодиака, которые покончат с "нищим существованием" до конца июня.

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Аксинья Титова
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