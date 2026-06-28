9 детских травм, которые могут повлиять на уверенность мужчины во взрослой жизни

То, как мальчик воспринимает себя и окружающих, во многом формируется в детстве. Постоянная критика, буллинг, запрет на проявление эмоций и другие негативные переживания могут оставить след на самооценке, отношениях и эмоциональном состоянии даже спустя годы, сообщает Zakon.kz.

Не каждый замкнутый или холодный мужчина был таким с детства. Многие росли открытыми и чувствительными, но жизненный опыт научил их скрывать чувства, держать дистанцию и сомневаться в собственной ценности.

Страх быть отвергнутым

Первые симпатии и отказы – естественная часть взросления. Если ребенок получает поддержку родителей, ему легче пережить разочарование. Если нет, во взрослом возрасте это может привести к страху близости и эмоциональной закрытости.

Буллинг и насмешки

Травля, унижения и постоянные насмешки подрывают уверенность в себе. Некоторые мужчины позже скрывают эту неуверенность за холодностью, высокомерием или привычкой критиковать других, пишет портал Mixer.

Запрет на эмоции

Фразы вроде "мужчины не плачут" учат мальчиков подавлять чувства. Со временем это может проявляться раздражительностью, вспышками гнева и трудностями с пониманием собственных эмоций.

Стыд за заботу о себе

Если ребенку внушают, что ухаживать за собой "не по-мужски", он может начать испытывать необоснованный стыд за обычную заботу о себе и осуждать других за такое поведение.

Давление при выборе увлечений

Когда родители считают правильными только "мужские" занятия и обесценивают интерес к музыке, рисованию или литературе, ребенок может отказаться от своих увлечений и начать бояться быть собой.

Недиагностированный СДВГ

Если синдром дефицита внимания и гиперактивности остается без внимания, мальчик может считать себя "не таким", а постоянные сравнения с другими детьми лишь усиливают неуверенность. Без поддержки это способно повлиять на самооценку, карьеру и отношения.

Постоянные конфликты родителей

Наблюдая за ссорами, криками и оскорблениями дома, ребенок может воспринимать такую модель общения как норму и позже переносить ее в собственные отношения.

Одиночество и отсутствие друзей

Недостаток дружеского общения в детстве может затруднить формирование доверительных отношений во взрослой жизни, поскольку именно дружба помогает развивать навыки общения и взаимного доверия.

Отсутствие дружбы с девочками

Общение с девочками в детстве помогает воспринимать женщин как равных людей. При отсутствии такого опыта у некоторых мужчин могут формироваться стереотипные представления, осложняющие личные и рабочие отношения.