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Неожиданные новости и шанс на успех: поворот судьбы ждет три знака зодиака

гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 20:30 Фото: pixabay
По мнению астрологов, 29 июня станет особенно благоприятным днем для представителей трех знаков зодиака – для Близнецов, Стрельцов и Рыб, сообщает Zakon.kz.

Эксперты уверены, что в последний день пребывания Юпитера в знаке Рака перед длительным перерывом некоторые люди могут столкнуться с неожиданными возможностями, приятными событиями и признанием. Об этом пишет издание YourTango.

Близнецы могут неожиданно восстановить связь с человеком из прошлого. Такая встреча, как утверждают астрологи, способна открыть новые перспективы, связанные с работой, личной жизнью или интересными проектами. День также считается удачным для реализации новых идей.

Стрельцам прогнозируют период везения и благоприятных совпадений. По версии астрологов, представители этого знака будут чувствовать уверенность в своих силах и смогут воспользоваться шансами, которые появятся буквально неожиданно.

Рыбы, согласно прогнозу, могут получить долгожданное признание своих заслуг. Их усилия, которые ранее оставались незамеченными, будут оценены окружающими. Астрологи считают, что это придаст представителям знака уверенности и оптимизма перед началом нового месяца.

Стоит отметить, что астрология не является научно подтвержденной дисциплиной, а подобные прогнозы относятся к сфере личных убеждений и развлечения.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее астрологи пообещали невероятное везение трем знакам зодиака.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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