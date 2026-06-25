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Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех в начале июля

финансовое благополучие, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 19:33 Фото: magnific
Период с 29 июня по 5 июля 2026 года может оказаться особенно благоприятным в денежном плане для трех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

По мнению астрологов, на фоне полнолуния в Козероге, перехода Юпитера в знак Льва и соединения Марса с Ураном некоторые представители зодиакального круга получат шанс улучшить свое материальное положение. Об этом пишет издание YourTango.

При этом эксперты советуют избегать импульсивных покупок и рискованных инвестиций. Несмотря на благоприятные тенденции, успех будет во многом зависеть от разумного отношения к деньгам и долгосрочного финансового планирования.

В число главных фаворитов недели вошли Стрельцы. Астрологи считают, что полнолуние 29 июня поможет представителям этого знака избавиться от ограничивающих убеждений о деньгах и по-новому взглянуть на собственную ценность. Это, по их мнению, может стать важным шагом на пути к финансовому росту.

Удачный период ожидает и Раков. С переходом Юпитера в знак Льва 30 июня для них откроются новые возможности, связанные с карьерой, дополнительными доходами или неожиданными денежными поступлениями. Однако астрологи предупреждают: важно сохранить баланс между текущими удовольствиями и заботой о финансовом будущем.

Третьим знаком, которому прогнозируют денежную удачу, стал Телец. Соединение Марса и Урана 3 июля может принести неожиданные изменения в сфере заработка и управления финансами. По мнению астрологов, этот период способен открыть новые источники дохода, в том числе связанные с пассивным заработком и нестандартными финансовыми решениями.

Эксперты отмечают, что главным условием успеха для всех трех знаков станет готовность к переменам и ответственное отношение к своим финансам.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Ранее мы сообщали, что астрологи назвали знаки зодиака, которые вот-вот обретут власть над своей жизнью.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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