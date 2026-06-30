Ретроградный Меркурий: гороскоп на 30 июня

Иностранные астрологи составили рекомендации и прогноз для каждого знака зодиака на последний день июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

30 июня пройдет под влиянием полнолуния, которое усилит эмоции и заставит обратить внимание на незавершенные дела. Первая половина дня благоприятна для работы, ответственности и наведения порядка, пишет Astrosofa.

"После перехода Луны в Водолей станет легче общаться, искать нестандартные решения и строить планы на будущее", – предупреждают астрологи.

Ретроградный Меркурий советует:

внимательно проверять документы;

не торопиться с выводами;

избегать поспешных обещаний.

Овен

День поможет разобраться с накопившимися задачами. Во второй половине дня появится возможность обсудить интересную идею с единомышленниками. Не принимайте решения сгоряча.

Телец

Сосредоточьтесь на практических вопросах и финансовых делах. Вечером возможны неожиданные предложения, которые стоит внимательно обдумать.

Близнецы

Ретроградный Меркурий может вернуть старые разговоры или незавершенные проекты. Не бойтесь пересмотреть прежние планы, это принесет пользу.

Рак

Эмоции сегодня будут особенно сильными. Не принимайте близко к сердцу чужие слова. Вечер подходит для спокойного общения с семьей.

Лев

Удачный день для творчества и новых знакомств. Во второй половине дня могут появиться интересные идеи, которые позже принесут хорошие результаты.

Дева

Лучше сосредоточиться на рабочих вопросах и домашних обязанностях. Последовательность и внимание к деталям помогут избежать ошибок.

Весы

Хорошее время для общения, обучения и поиска вдохновения. Не исключены приятные встречи или неожиданное сообщение от человека из прошлого.

Скорпион

Избегайте лишних расходов и эмоциональных покупок. День подходит для анализа финансов и составления планов на ближайшие недели.

Стрелец

Не стоит спорить по пустякам. Проявив терпение, вы сможете сохранить хорошие отношения и найти компромисс даже в сложной ситуации.

Козерог

Первая половина дня будет продуктивной и позволит завершить важные дела. Затем настроение станет легче, появится желание сменить обстановку и встретиться с друзьями.

Водолей

После перехода Луны в ваш знак возрастет уверенность в себе. Благоприятное время для новых знакомств, обсуждения перспективных проектов и творческих начинаний.

Рыбы

Доверьтесь интуиции, но не забывайте проверять факты. День подходит для отдыха, восстановления сил и спокойного планирования будущих шагов.

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