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Советы

Не хочешь – не делай: как антисписок желаний помогает расставить приоритеты

составление списка, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 17:52 Фото: magnific
В мире набирает популярность новый тренд – антисписки желаний. Вместо привычного списка целей человеку предлагают составить перечень того, что он на самом деле не хочет делать, даже если считает это "обязательным" из-за общественных ожиданий, сообщает Zakon.kz.

В такой список могут попасть встречи и мероприятия, на которые неудобно отказаться, дорогие поездки ради статуса, модные увлечения, жесткие тренировки или косметические процедуры. Главная идея – не заполнять жизнь занятиями, которые вызывают лишь усталость и внутреннее сопротивление.

При этом речь не идет об отказе от любых трудностей. Важно отличать то, что действительно не соответствует вашим желаниям, от того, что хочется сделать, но мешает страх. Например, если человек мечтает путешествовать, но боится летать, это повод работать со страхом. А если ему просто неинтересны прыжки с парашютом или марафоны, заставлять себя не нужно, пишет портал "Доктор Питер".

По мнению сторонников концепции, такой подход помогает избавиться от стремления постоянно что-то доказывать окружающим. Это касается и путешествий "ради галочки", дорогих покупок, активностей для социальных сетей или перегруженного графика.

Психологи советуют начать антисписок со слов "Я отказываюсь...", определить, какие обязательства навязаны извне, а затем заменить каждый отказ объяснением, что для вас действительно важно. Например: "Я не хожу на мероприятия из чувства вины, потому что мне важнее сохранить силы" или "Я не путешествую ради галочки, потому что мне интересны места, которые выбираю сам".

Главная цель антисписка – не отказаться от новых возможностей, а убрать из жизни навязанные желания, научиться говорить "нет" и сосредоточиться на том, что действительно соответствует вашим ценностям и интересам.

Если вы интроверт, читайте статью о том, чем заняться в отпуске, если никуда не едешь.

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Айсулу Омарова
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