Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 июня
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 485,82 тенге, евро – 554,03 тенге, рубля – 6,24 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 481 тенге, продажи – 488 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 549 тенге, продажи – 559 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 5,85 тенге, продажи – 6,25 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 482 тенге, продажи – 484,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 549,2 тенге, продажи – 554,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,95 тенге, продажи – 6,10 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482 тенге, продажи – 484,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 549 тенге, продажи – 554,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 9,01 тенге, продажи – 6,11.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.