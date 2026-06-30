#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 июня

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 30 июня 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 485,82 тенге, евро – 554,03 тенге, рубля – 6,24 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 481 тенге, продажи – 488 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 549 тенге, продажи – 559 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 5,85 тенге, продажи – 6,25 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 482 тенге, продажи – 484,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 549,2 тенге, продажи – 554,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,95 тенге, продажи – 6,10 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482 тенге, продажи – 484,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 549 тенге, продажи – 554,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 9,01 тенге, продажи – 6,11.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, счетная машина, счетная машина с долларами
11:17, 24 июня 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 июня
доллары, деньги
11:09, 25 июня 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июня
валюта
11:13, 23 июня 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Последний след узбекского футбола завершил своё выступление на ЧМ - Антон Вальдемар
11:51, Сегодня
Что известно о защитнике сборной Германии из Узбекистана Антоне Вальдемаре
Касенов сменил призёра ОИ-2020 Асадилова на посту главного тренера сборной РК по каратэ
11:36, Сегодня
Касенов сменил призёра ОИ-2020 Асадилова на посту главного тренера сборной РК по каратэ
Бекзат Алмахан
11:11, Сегодня
"Опять разочаровал": известный паблик об ММА разнёс выступление Бекзата Алмахана в Баку
КФФ назначила судей на матч &quot;Кайрата&quot; против &quot;Окжетпеса&quot; в Алматы
10:57, Сегодня
КФФ назначила судей на матч "Кайрата" против "Окжетпеса" в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: