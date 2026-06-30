Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 июня

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 30 июня 2026 года.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 485,82 тенге, евро – 554,03 тенге, рубля – 6,24 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 481 тенге, продажи – 488 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 549 тенге, продажи – 559 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 5,85 тенге, продажи – 6,25 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 482 тенге, продажи – 484,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 549,2 тенге, продажи – 554,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 5,95 тенге, продажи – 6,10 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 482 тенге, продажи – 484,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 549 тенге, продажи – 554,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 9,01 тенге, продажи – 6,11. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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