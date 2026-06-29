Названы знаки зодиака, которые устанут считать деньги в июле 2026 года

Астрологи обещают, что в июле 2026 года три знака зодиака добьются значительного финансового успеха. Этот месяц принесет мощный поток событий, призванный бросить вызов и переосмыслить ваше понимание денег, сообщает Zakon.kz.

По данным YourTango, в июле будьте готовы применить более нестандартный подход к финансам. Обратите внимание: когда вы чувствуете себя наиболее свободно, это действительно поможет вам улучшить финансовое положение.

Рак

Внезапные денежные авансы или бонусы кардинально изменят ваше финансовое положение, поскольку Юпитер будет находиться в вашем финансовом секторе до июля 2027 года. Это значит, что вы вступаете в самый успешный период за последние десятилетия. Хотя это может принести более высокую зарплату и более высокий уровень налогообложения, это также повлияет на вашу способность наслаждаться жизнью.

Козерог

Нельзя продолжать делать все по правилам и ожидать, что все будет работать так же, как и раньше. Это ваш главный призыв к росту, и его нельзя игнорировать, особенно после того, как 29 июля полнолуние соединится с Северным узлом в Водолее. Это решающий момент, требующий от вас движения вперед в жизни.

Рыбы

Начиная с 7 июля Нептун начинает ретроградное движение в Овне, непосредственно перед тем, как Сатурн перейдет в ретроградное движение 26 июля. Эти две планеты являются частью процесса повышения вашей самооценки и финансового благополучия, который завершится в декабре, когда обе планеты перейдут в прямое движение. Это решающий период для понимания собственной ценности и инвестирования в то, что приносит вам наибольшую пользу в жизни.

Ранее астрологи пообещали невероятное везение трем знакам зодиака.