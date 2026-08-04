Названы три знака зодиака, которые точно не останутся без денег в августе

В августе 2026 года три знака зодиака смогут сосредоточиться на самопознании, которое стремительно принесет в их жизнь финансовый успех, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, так как затмения войдут в знак Льва и Водолея, астрологи настоятельно рекомендуют отойти от традиционных критериев успеха и сосредоточиться на том, что для вас подлинно.

Дева

С Венерой в Весах ваш финансовый успех будет достигаться благодаря партнерским отношениям. Вы откроете для себя новые формы сотрудничества и улучшите командные инвестиции времени и ресурсов. Эти изменения могут коснуться как вашей личной, так и профессиональной жизни. Будьте открыты к тому, куда вас направляет Венера. Первый этап Венеры в Весах посвящен запуску всех процессов и созданию необходимых вам возможностей. Вторая фаза ретроградного движения Венеры поможет вам завершить все договоренности и начать видеть, как материализуется ваш финансовый успех.

Близнецы

В данный момент вы не можете отделить свое финансовое положение от личной жизни, поэтому убедитесь, что вы видите всю картину целиком. Марс помогает усилить ваши амбиции, поэтому сейчас идеальное время для запуска нового бизнеса, привлечения нового инвестиционного партнера или размышлений о том, как лучше управлять своими финансами. При этом стабильность достигается не только за счет богатства, но и в личных отношениях. Вас направляют к тому, чтобы увидеть за цифрами то, что действительно создает ценность жизни.

Рыбы

Вы на пути к созданию подлинной финансовой стабильности. Речь идет о создании прочного наследия для себя и тех, кто вам дорог, но вы должны быть готовы сами определять, что для вас означает успех, а не просто следовать чужим представлениям. В этот период вы переосмыслите свое текущее финансовое положение и бюджет. Вы не будете отдавать свои таланты за меньшую цену, чем заслуживаете. Вы сможете зажить жизнью своей мечты, зная, что вам больше не нужно беспокоиться о деньгах.

Ранее астрологи пообещали конец трудной эры в жизни трех знаков зодиака.