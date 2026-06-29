Известны знаки зодиака, которые заживут "лучшей жизнью" к концу июля

К концу июля 2026 года жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится. Это будет "месяц трансформации", и вот кто из представителей зодиакального круга больше других готов к переменам, сообщает Zakon.kz.

По данным YourTango, перемены затронут все сферы их жизни.

Лев

В течение всего месяца Марс будет проходить через созвездие Близнецов, а Близнецы – очень совместимый знак для Льва. Вы можете ожидать более активного общения с другими людьми или проведения большего количества времени с друзьями, поскольку это период высокой социальной активности. В месяц, когда Солнце проходит через наш личный знак, вы почувствуете прилив энергии и сможете обрести большую ясность в вопросах, которые раньше вызывали у нас неуверенность.

Рак

9 июля Венера войдет в знак Девы и останется там до 6 августа. Это дом идей и общения, поэтому обращайте внимание на идеи, которые приходят к вам, потому что все начинается здесь. Есть большая вероятность, что вы сможете воплотить свою мечту в жизнь, если это то, чего вы хотите. Эти изменения должны сделать июль отличным месяцем, улучшив жизнь во всех отношениях.

Овен

Это отличный период для учителей, работников сферы образования или индустрии развлечений. Когда Венера покинет знак Льва 9 июля, она переместится в ваш шестой дом, дом работы и здоровья, где пробудет до конца месяца. Венера даст вам столь необходимый импульс. Это может означать работу или новую программу оздоровления. К концу июля вы должны чувствовать себя великолепно.

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