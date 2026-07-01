Одна привычка перед сном может лишить полноценного отдыха

Сомнолог предупредил о скрытой опасности, которую мало кто учитывает, отправляясь в кровать. Врач объяснил, почему нельзя спать в повседневной одежде, сообщает Zakon.kz.

По мнению врача-сомнолога Павла Кудинова, не стоит ложиться спать в той же одежде, в которой человек провел день дома. Такая привычка может ухудшить качество сна и негативно сказаться на работе организма.

Специалист отметил в беседе с aif.ru, что для ночного отдыха лучше использовать отдельную одежду – пижаму, ночную рубашку или другие вещи, предназначенные именно для сна.

"Спать в домашней одежде не совсем гигиенично. Для сна существуют специальные пижамы, ночные рубашки или другая предназначенная для этого одежда. Уличную или повседневную домашнюю одежду перед сном стоит снимать", – пояснил Кудинов.

По словам врача, повседневная одежда может ухудшать сон сразу по нескольким причинам. Во-первых, она нередко оказывается слишком тесной и сдавливает тело, что мешает полноценно расслабиться.

"Если нам что-то мешает, глубокие стадии сна не достигаются. В результате головной мозг – который, вопреки ощущениям, не спит, а продолжает работать – не завершает необходимые процессы. Соответственно, качество сна страдает", – объяснил сомнолог.

Кроме того, неподходящая одежда нарушает естественную терморегуляцию организма.

"Слишком плотная или синтетическая одежда мешает телу поддерживать оптимальную температуру, что также становится препятствием для полноценного и глубокого отдыха", – заключил специалист.

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