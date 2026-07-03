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Астрологи пообещали золотые горы трем знакам зодиака с 6 по 12 июля

Золото, богатство, гора, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:28 Фото: magnific
В период с 6 по 12 июля представители трех знаков зодиака будут более рассудительно подходить к финансовым вопросам. 12 июля Солнце соединится с ретроградным Меркурием в Раке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, для финансового успеха необходимо хорошее понимание денег; в противном случае все, что вы получите, будет быстро растрачено впустую.

Рыбы

7 июля, когда Нептун перейдет в ретроградное движение в Овне, наступит важный период роста в вашей финансовой жизни. Эта энергия поможет понять, что значит по-настоящему построить что-то долговечное. За последние несколько лет вы научились невероятному терпению, и сейчас самое время использовать эту силу. Этот процесс ведет к большему финансовому успеху и богатству, но вам нужно не торопиться с его созданием.

Лев

Венера переходит в знак Девы в четверг, 9 июля, помогая вам упорядочить финансы и повысить самооценку. Венера в вашем доме богатства приносит шанс на большее изобилие. Однако вы получите это лишь пересмотрев свой бюджет и расходы. Убедитесь, что вы не живете не по средствам. Этот транзит не только открывает новые возможности для заработка, но и помогает осознать, как много у вас уже есть.

Близнецы

Близнецы, вы создали глубокое чувство финансовой безопасности, но все еще боитесь его потерять. Вам настоятельно рекомендуется отпустить этот страх, поскольку Солнце в воскресенье, 12 июля, соединится с ретроградным Меркурием в Раке. Не позволяйте страху вернуться назад помешать вам двигаться вперед или наслаждаться всем, чего вы достигли.

Ранее были названы знаки зодиака, которые станут главными подопечными Вселенной совсем скоро.

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Аксинья Титова
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