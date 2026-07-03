Кому из знаков зодиака 4 июля принесет судьбоносные потрясения

С 4 июля четыре знака зодиака столкнутся с мощными астрологическими сдвигами. Соединение Марса и Урана в Близнецах создаст напряженную и непредсказуемую энергетику, которая может запустить резкие перемены и неожиданные события, передает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, именно этот день может стать одним из самых "взрывных" в году: влияние Марса и Урана усиливает импульсивность, внезапные повороты и ощущение нестабильности. Из-за этой хаотичной энергии возможны самые разные сценарии, поэтому многие будут особенно насторожены. Для четырех знаков это влияние проявится особенно ярко.

Близнецы

Марс и Уран активируют у Близнецов первый дом личности, самовыражения и внешнего образа. В этот период может внезапно появиться сильное желание изменить внешность или стиль. Однако импульсивность способна сыграть против вас: решения, принятые на эмоциях, могут не соответствовать вашему привычному образу.

Некоторые изменения легко исправить, но не все – поэтому важно не торопиться с радикальными шагами вроде татуировок или резкой смены имиджа. Лучше дать себе время понять, действительно ли это ваше желание.

Стрелец

У Стрельцов Марс и Уран затрагивают седьмой дом партнерства, брака и обязательств. Это может привести к неожиданным ситуациям в личных или рабочих отношениях. Даже стабильные на первый взгляд связи могут проявить скрытые стороны.

Поведение партнера может удивить, а ситуация – развиваться непредсказуемо. Важно не реагировать резко и дать себе время разобраться в происходящем. Есть шанс, что напряжение постепенно спадет уже к концу недели.

Дева

Для Дев этот транзит активирует десятый дом карьеры, достижений и жизненного пути. Даже если прежние планы не сработали, может неожиданно появиться новый вариант развития.

Ситуация в работе или целях может долго казаться нестабильной, но именно сейчас возможен переломный момент. Появляется энергия для обновления, новых идей и попытки начать снова уже с другим подходом.

Рыбы

У Рыб Марс и Уран влияют на четвертый дом – сферу дома, семьи и внутренней опоры. В этот период возможны неожиданные изменения в бытовых вопросах или семейной жизни.

Ситуации могут развиваться непредсказуемо: от бытовых сложностей до эмоционального напряжения в отношениях с близкими. Важно найти способ разгружать эмоции и не замыкаться в себе, чтобы сохранить внутреннее равновесие.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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